Об этом в эфире 24 Канала сказал политолог Игорь Рейтерович. Он пояснил, что главе Кремля нужно было подчеркнуть свою субъектность и это был лучший способ.
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Две стороны одного заявления
По мнению политолога, с одной стороны – это угроза Западу. Путин снова размахивает ядерной палкой. А с другой – "легкий привет Китаю". Мол, несмотря на все заявления, диктатор может делать то, что захочет.
Игорь Рейтерович о заявлениях Путина: смотреть видео
"Но это ему плохо отзовется. Не так, как он того ожидает. Потому что помимо заявления, которое сделал Китай, что не надо этого делать, в Россию уже прилетели слова, переданные другими дипломатическими каналами. Они вряд ли приятны Путину", – отметил он.
Тактическое ядерное оружие в Беларуси: что известно
- 25 марта во время интервью росСМИ Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Это реакция на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.
- Во время визита Си Цзиньпина в Россию президенты заявили о недопустимости разрешения ядерной войны и запрете на размещение ядерного оружия за пределами собственных границ. Но в итоге получилось обратное.
- По мнению некоторых экспертов, российское ядерное оружие неэффективно, а подобные заявления – шантаж и информационный вброс. Впрочем, есть некоторые риски для мира.