Об этом в эфире 24 Канала сказал политолог Игорь Рейтерович. Он пояснил, что главе Кремля нужно было подчеркнуть свою субъектность и это был лучший способ.

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Две стороны одного заявления

По мнению политолога, с одной стороны – это угроза Западу. Путин снова размахивает ядерной палкой. А с другой – "легкий привет Китаю". Мол, несмотря на все заявления, диктатор может делать то, что захочет.

Игорь Рейтерович о заявлениях Путина: смотреть видео

"Но это ему плохо отзовется. Не так, как он того ожидает. Потому что помимо заявления, которое сделал Китай, что не надо этого делать, в Россию уже прилетели слова, переданные другими дипломатическими каналами. Они вряд ли приятны Путину", – отметил он.

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