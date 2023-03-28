Про це в ефірі 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Він наголосив, що очільнику Кремля треба було підкреслити свою суб’єктність і це був найкращий спосіб.
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Дві сторони однієї заяви
На думку політолога, з одного боку – це погроза Заходу. Путін знову розмахує ядерною палицею. А з іншого – "легенький привіт Китаю". Мовляв, попри всі заяви диктатор може робити те, що захоче.
Ігор Рейтерович про заяви Путіна: дивитись відео
"Але це йому погано відгукнеться. Не так, як він того очікує. Бо крім заяви, яку зробив Китай, що не треба цього робити, до Росії вже прилетіли слова, передані іншими дипломатичними каналами. Вони навряд чи приємні для Путіна", – відзначив він.
Тактична ядерна зброя в Білорусі: що відомо
- 25 березня під час інтерв’ю росЗМІ Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Це реакція на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном.
- Під час візиту Сі Цзіньпіна до Росії президенти заявили про неприпустимість розв'язання ядерної війни та заборону розміщення ядерної зброї за межами власних кордонів. Але в підсумку вийшло протилежне.
- На думку деяких експертів, російська ядерна зброя неефективна, а подібні заяви – шантаж та інформаційний вкид. Утім, є певні ризики для світу.