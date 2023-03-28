Про це в ефірі 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Він наголосив, що очільнику Кремля треба було підкреслити свою суб’єктність і це був найкращий спосіб.

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Дві сторони однієї заяви

На думку політолога, з одного боку – це погроза Заходу. Путін знову розмахує ядерною палицею. А з іншого – "легенький привіт Китаю". Мовляв, попри всі заяви диктатор може робити те, що захоче.

Ігор Рейтерович про заяви Путіна: дивитись відео

"Але це йому погано відгукнеться. Не так, як він того очікує. Бо крім заяви, яку зробив Китай, що не треба цього робити, до Росії вже прилетіли слова, передані іншими дипломатичними каналами. Вони навряд чи приємні для Путіна", – відзначив він.

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