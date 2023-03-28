Видання наводить розмову, яка відбулась наприкінці грудня у квартирі високопоставленого російського чиновника. Серед гостей були представники культурної та політичної еліти Росії.

До речі Путін розуміє, що поразка в Україні – це його смерть: як диктатор намагається запобігти цьому

Речник Путіна Дмитро Пєсков тоді сказав, що все буде набагато гірше, ніж очікують гості. Війна займає багато часу.

Росіян готують до затяжного конфлікту

Через рік після початку вторгнення, яке, згідно з російськими планами, мало зайняти кілька тижнів, уряд Путіна налаштовує суспільство на війну із Заходом. Окупанти вже готують ґрунт для багаторічного конфлікту. Наприклад, виступаючи перед робітниками авіаційного заводу в Бурятії, Путін знову назвав війну екзистенційною "битвою за виживання" Росії.

Політолог Максима Трудолюбов звернув увагу на інші останні промови диктатора, в яких російський лідер все частіше говорить про "вічну війну" із Заходом.

Путін практично перестав говорити про якісь конкретні цілі війни. Війна не має ні чіткого початку, ні передбачуваного кінця,

– говорить Трудолюбов.

Один західний дипломат у Москві описав послання Путіна у лютому як підготовку російської громадськості до "війни, яка ніколи не закінчиться". Схоже, диктатор не може прийняти поразку, бо взагалі не розуміє, як програвати.

Де обіцяний наступ окупантів

Спочатку росіяни розраховували, що конфлікт триватиме лише кілька тижнів, а потім можна буде оголосити перемогу. Коли цей план провалився, Росія погрожувала після призову 300 тисяч бійців минулої осені здійснити новий масштабний наступ.

Однак американський військовий експерт Роб Лі пояснює, що Росія просто не має можливостей для великого наступу. Менше, ніж 10% російської армії в Україні здатні до наступальних операцій, а більшість військ складають призовники з обмеженою підготовкою.

Попри це, у березні на заході в Москві прозвучало жахливе послання. Глава російського МЗС заявив, що вони "бачать нацизм" у європейських країнах. Це теж своєрідний "дзвіночок" про затяжний конфлікт.