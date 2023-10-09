На ній "Привид Києва" – у кабіні F-16. Світлину зробили у Румунії.

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На фото можна побачити, що у героя – патч "Привидів Києва": череп з літаком. Під ним – слово "вірити".



Український пілот у кабіні F-16 / DeepState

F-16 для України – останні новини

У Пентагоні заявили, що українські пілоти вже розпочали навчання на F-16. Перший етап – спеціальні курси англійської мови. Скільки він триватиме, залежить від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків. Згодом розпочнеться спеціалізоване навчання на F-16. За даними ЗМІ, воно може відбутися в Аризоні.

Раніше Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – наголосив, що процес навчання "набирає обертів".

Не кожна держава хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території. Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушився з місця дуже серйозно. Він і не був на місці, але набрав обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку,

– сказав він.

F-16 потрібні Україні, щоб захистити своє небо.