На ней "Призрак Киева" – в кабине F-16. Фотографию сделали в Румынии.

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На фото можно увидеть, что у героя – патч "Призраков Киева": череп с самолетом. Под ним – слово "верить".



Украинский пилот в кабине F-16 / DeepState

F-16 для Украины – последние новости

В Пентагоне заявили, что украинские пилоты уже начали обучение на F-16. Первый этап – специальные курсы английского языка. Сколько он продлится, зависит от квалификации и уровня знаний украинских летчиков. Впоследствии начнется специализированное обучение на F-16. По данным СМИ, оно может произойти в Аризоне.

Ранее Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – подчеркнул, что процесс обучения "набирает обороты".

Не каждое государство хочет особо детализировать процесс, который происходит на его территории. Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку,

– сказал он.

F-16 нужна Украине, чтобы защитить свое небо.