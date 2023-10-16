Є пошкодження і внаслідок падіння уламків збитих цілей. Військові повідомили, що ворог атакував з кількох напрямків. 24 Канал зібрав усе, що відомо про атаку ворога.

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Зафіксовано прильоти ракети "Іскандер", Х-59 і "Шахедів"

Російські війська запустили по Україні 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" і 6 ракет: "Іскандер М" та керовані Х-59.

Під ракетний удар потрапили Північні та Східні регіони, дрони росіяни запустили в різних напрямках, зокрема, на західні області.

Сили протиповітряної оборони повідомили, що знищили 2 ракети Х-59 та 11 безпілотників.



Скільки дронів та ракет збила українська ППО в ніч проти 16 жовтня / Інфографіка Повітряних сил

До слова, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що робота ППО була ускладнена погодними умовами.

Наслідки атаки по Дніпропетровщині

Окупанти запустили по Дніпропетровщині ракети. Одну вдалося збити, інша – влучила по території Дніпровського району, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Також окупанти 5 разів обстріляли з важкої артилерії та "Граду" Нікопольський район. В Нікополі пошкоджені: два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Також понівечені п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту.

Крім того, під час атаки було пошкоджено газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.

Внаслідок обстрілу по Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

За даними ОВА, минулось без жертв та постраждалих.

Наслідки обстрілу росіянами Дніпропетровщини / Фото ОВА

На Полтавщині є потерпілі, серед них – дитина

Уночі Полтавську область російські загарбники обстрілювали і безпілотниками, і ракетами. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Водночас уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.

Внаслідок падіння уламків постраждали троє людей, зокрема – 10-річна дитина. Наразі усіх потерпілих доставили до лікарні. В ОВА наголосили, що загиблих унаслідок терору ворога – немає.

На Кіровоградщині – влучання

Внаслідок російської атаки є влучання на Кіровоградщині. Відомо, що одна людина поранена.

"Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами. Працювало ППО. Є збиття, на жаль, є й влучання", – повідомили в ОВА.

Потерпілого доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Наслідки атаки на Хмельниччині

Хмельниччину ворог атакував "Шахедами". В області активно працювали сили протиповітряної оборони. В ОВА станом на ранок повідомили, що унаслідок атаки руйнувань та постраждалих немає.

Зверніть увагу! Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що зустрівся з командувачем Повітряних сил і вони працюватимуть над "максимальним збільшенням" кількості мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе.