Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий и назвал 5 наибольших достижений службы.

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В первую очередь, политолог оценил военные достижения подчиненных Василия Малюка.

"Подразделения службы уничтожили вражескую технику на 2 миллиарда долларов, в том числе 500 танков. СБУ воюет на самых тяжелых участках фронта и является одной из главных структур Сил обороны. Служба приближает войну к Кремлю. Оккупированный Крым и приграничные регионы России стали полем боя благодаря усилиям службы. Подрывы на складах и стратегических аэродромах – обыденность для России. Одна из спецопераций по подрыву тоннеля для железной дороги прошла на Дальнем Востоке – в 8 тысячах километров от Украины", – акцентирует эксперт.

Отдельно политолог остановился на успехах службы на Черном море.

Уникальные морские дроны, которые во второй раз взорвали Крымский мост. Западные специалисты отмечают, что эта разработка службы изменила баланс сил на Черном море. Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию и фактически вынуждена была отвести значительную часть флота, а корабли Черноморского флота России постоянно взлетают в воздух,

– подчеркивает эксперт.

Также Голобуцкий одобрительно отозвался о борьбе службы с внутренними врагами.

Разгром российского подполья "агентов в рясах" с УПЦ (МП), зачистка агентов России и наводчиков. Коллаборанты и предатели массово взрывались благодаря СБУ весь 2023 год – от Владлена Татарского до Ильи Кивы. Кроме того, СБУ является наиболее результативным правоохранительным органом в государстве. Ключевые дела против коррупционеров (Коломойского, Жеваго, Фирташа и других) инициировала служба,

– резюмирует эксперт.

Напомним, недавно фонд "Деминициативы" обнародовал социологическое исследование по итогам 2023 года. Доверие к СБУ находится на самом высоком уровне за все времена Независимости – 71%.