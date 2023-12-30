Служба безпеки 29 грудня оголосила підозру Євгену Черняку у закупівлі промислових обсягів спирту та іншу подібну продукцію у Росії, яку використовує його підприємство. Дані слідства свідчать про те, що попри повномасштабне вторгнення Росії, компанії Черняка надалі вели бізнес з країною-агресоркою.

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Реакція алкогольного магната

Євген Черняк прокоментував підозру від СБУ і заявив про сподівання, що це "помилка, а не рейдерство". За його словами, у Росії ще з 2014 року діють санкції проти Global Spirits, тому мати там будь-які активи компанія не могла.

Ліцензію відкликано 24 лютого, ніхто на втрати не дивився, працювати з убивцями українців ніхто не буде. Це база. Усі українські компанії перервали ліцензії за такою ж процедурою. Компанія виграла суд на Кіпрі та заборонила судовим рішенням європейського суду в будь-якому вигляді використовувати торгові марки, додатково юридично закріпивши відкликання ліцензії,

– наголосив власник холдингу.

Він запевнив, що у документах справи йдеться не про сплату податків у Росії, а про якісь підприємства в Середній Азії, Грузії та Азербайджані.

За його словами, ці компанії йому не належать, а жодна особа з менеджменту холдингу не є посадовою особою або вигодонабувачем заводів, зазначених у справі, і, відповідно, не міг нічого купувати або продавати. Водночас Черняк наголосив, що власники компаній "не робили та робити не могли те", у чому їх звинувачують, "через юридичні та моральні причини".

У одного брат загинув, захищаючи Україну. Наш корпоративний юрист пішов добровольцем із першого дня війни та після поранення та контузії зник безвісти під Бахмутом. Директор компанії зараз на нулі, чинний командир підрозділу, підполковник ЗСУ,

– зазначив Черняк.

Магнат також висловив обурення щодо того, як зазначені у справі підприємства могли платити податки до Росії, якщо вони розташовані в інших країнах.

Він зазначив, що про підозру, висунуту йому СБУ, він дізнався з повідомлення в у соцмережах. До цього ніхто особисто йому нічого не вручав та жодних запитань щодо справи не ставив. Черняк наголосив, що мовчати у цій ситуації не буде. Він запевняє, що зробить публічним цей "юридичний кейс".

Бізнесмен також звернув увагу на те, що він перебуває в розшуку і в заочному арешті в Росії.

Що відомо про заочний арешт Черняка в Росії