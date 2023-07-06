Російські окупанти почали полювати на керівництво компанії Global Spirits, якою володіє Євген Черняк. Один з головних продуктів компанії – горілка "Хортиця".

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Чому Черняка та керівників компанії переслідують у Росії

Російська ФСБ оголосила в розшук голову алкогольного холдингу Євген Черняка. Звинувачення – фінансування ЗСУ на суму 500 мільйонів рублів.

Росіяни повідомили про те, що вже затримали його співучасників. Це працівники алкогольного холдингу Global Spirits. ФСБ здійснює провадження за статею "фінансування тероризму".

Росіяни хочуть накласти арешт на частки усіх організацій, які входять до холдингу Черняка. Також найближчим часом вони хочуть провести фінансово-господарську експертизу.

Раніше на сайті Global Spirits повідомлялося, що реалізація будь-якого продукту бренду на території Росії є забороненим, незаконним та буде переслідуватися.