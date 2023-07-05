Утримання "вагнерівців" коштує росіянам просто космічних грошей. Замість того, щоб інвестувати у розвиток, окупанти здатні вкладати кошти лише у вбивць.

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Скільки росіяни вже витратили на "вагнерівців"

Як повідомлять ЗМІ окупантів, структури Пригожина заробили лише на державних контрактах близько 2 трильйонів рублів. Це приблизно 16 мільярдів доларів.

Зокрема, "обурюватися" витратами на "вагнерівців" почав пропагандист Кисельов. Він "вражений" масштабами бізнесу Пригожина та бідкається, що той отримав велику владу та гроші.

Повідомляється, що холдинг "Конкорд", який належить Пригожину, заробив згадані гроші лише на харчових контрактах. Коли "вагнерівці" здійснили заколот, то ці договори з ними розірвали.

Яку суму Пригожину та "вагнерівцям" вдалося "надоїти" з безвольних росіян за весь час своєї діяльності – наразі невідомо, але схоже на те, що сума там буде астрономічною.