Содержание "вагнеровцев" стоит россиянам просто космических денег. Вместо того чтобы инвестировать в развитие, оккупанты способны вкладывать средства только в убийц.

Читайте также Бойкотировать, а не покупать: как международные спонсоры войны поддерживают российскую агрессию

Сколько россияне уже потратили на "вагнеровцев"

Как сообщат СМИ оккупантов, структуры Пригожина заработали только на государственных контрактах около 2 триллионов рублей. Это примерно 16 миллиардов долларов.

В частности, "негодовать" из-за расходов на "вагнеровцев" начал пропагандист Киселев. Он "впечатлен" масштабами бизнеса Пригожина и жалуется, что тот получил большую власть и деньги.

Сообщается, что принадлежащий Пригожину холдинг "Конкорд" заработал упомянутые деньги только на пищевых контрактах. Когда "вагнеровцы" совершили мятеж, то эти договоры с ними расторгли.

Какую сумму Пригожину и "вагнеровцам" удалось "надоить" из безвольных россиян за все время своей деятельности – пока неизвестно, но похоже, что сумма там будет астрономической.