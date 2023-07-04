Об этом 24 Каналу рассказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская. По ее словам, компании, признанные международными спонсорами терроризма не только платят налоги в бюджет страны-агрессора. Но и поддерживают его другими способами.

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Не санкциями едиными

Среди вновь определенных международных спонсоров войны очень известные компании. Их товары уже давно завезены в Украину и продаются почти в каждом супермаркете.

Однако включение брендов в спонсоры войны отличается от санкций. То есть не запрещено ввозить или покупать товары. Люди могут отказываться от них добровольно.

Падение в покупательских интересах после внесения в международные спонсоров войны наблюдается на разных рынках. Соответственно оптовые поставщики не будут заинтересованы в том, чтобы завозить эти бренды, потому что не продаются так активно,

– объяснила Агия Загребельская.

Кстати, после внесения в список международных спонсоров войны компанию Mondelēz International ее начали активно бойкотировать в скандинавских странах. Хотя это и вторая крупнейшая в мире компания-производитель пищевых продуктов. Все дошло до того, что министерство обороны Швеции объявило, что они прекращают торговые отношения с этой компанией.

Даже отели, аэропорты, футбольный клуб и корпорация Ikea разорвали свои контракты с Mondelez.

Украинцам следует изменить свое отношение

К сожалению, в Украине такая тенденция значительно слабее. В частности, недавно компанию Hikvision внесли в список международных спонсоров войны. А в Украине часто используют камеры видеонаблюдения этого бренда для "умных городов".

Однако есть заключения ведущих стран, что эти камеры являются опасными. Ведь к информации этих камер может получать несанкционированный доступ Китай.

"Нам, украинцам, есть чему поучиться. Надо быть проактивнее, потому что мы до сих пор получаем обращение от местных и государственных органов, мол, что уже нельзя проводить тендеры и закупать продукцию за бюджетные средства? Это неправильно", – подчеркнула Загребельская.

Агия Загребельская о том, как международные компании поддерживают войну: смотрите видео

Как компании поддерживают российскую агрессию

Отказ от продукции компаний, являющихся спонсорами войны, это не только о морали, ценностях или добродетели. В документах ООН указано, что на компании, работающие в зонах конфликта, возлагается ряд обязанностей.

В частности, они должны принять меры для того, чтобы выйти из этого рынка и минимизировать негативный эффект деятельности для пострадавших сторон.

Эти компании этого не делают. Мы видим случаи, когда напрямую финансируется российская агрессия путем уплаты налогов. А те компании, которые мы внесли к международным спонсорам войны, увеличили свою прибыль,

– отметила основательница "Лиги антитраста".

Увеличение прибыли – это увеличение оплаченных налогов. Они, к слову, идут не только на ракеты. Ведь недавно мы можем утверждать, что государственные средства шли и на содержание террористической группы "Вагнера".

Мировые компании, оставшиеся на российском рынке, поддерживают Россию разными путями. Это можно рассмотреть на конкретных примерах:

китайская компания поставляет важные компоненты для системы "ГЛОНАСС", являющейся аналогом GPS;

некоторые компании участвуют в российской пропаганде: в торговых супермаркетах появлялась "Кувалда Пригожина"; итальянская компания Buzzi гордилась тем, как провожают своих сотрудников на "большую и важную" войну;

компании пополняют военную копилку Кремля, перевозя или помогая добывать российскую нефть;

наблюдается также распространение нарративов о том, что "обычные россияне ни в чем не виноваты".

Участие международных спонсоров войны в военной агрессии России против Украины значительно.

Государственный ресурс лучше не использовать

На рассмотрении у президента Украины сейчас есть петиция о маркировке продукции компаний, признанных международными спонсорами войны. Отметки давали бы понимание украинскому потребителю, что это товар бренда, которые не вышел с российского рынка. Пока ответа на петицию не последовало.

Все же хотелось бы, чтобы мы посредством прямой демократии, осуществить это давление. Вмешательство государства в эти процессы – крайний случай, который может привести к лишним консультациям с партнерами,

– заметила Загребельская.

В пример можно привести Венгрию, которая агрессивно отреагировала на внесение ОТP Bank в перечень международных спонсоров войны. Они заблокировали пакет помощи Украине до тех пор, пока их банк не заберут из этого списка.

Напомним, что ОТP Bank предоставляет льготные кредиты российским военным, участвующим в так называемой "СВО".

"Мы видим тенденцию, когда европейские правительства почему-то начинают отождествлять себя с компаниями. Мы всегда говорим, что Metro – это не Германия, а Aushan – это не Франция", – подчеркнула Загребельская.

Однако лучше все же не вовлекать государство в такие вопросы. Украинцам следует консолидироваться и, не используя государственный ресурс, достичь цели. Ведь ни одна компания, внесенная в перечень международных спонсоров войны, не является монополистом на украинском рынке. Замену всегда можно найти.

Какие компании внесли в международные спонсоров войны: детали