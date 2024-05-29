Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что Трамп умеет делать эпатажные заявления. Он добавил, что экс-президент США также говорил об атаках по Пекину, если бы Китай вторгся в Тайвань.

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"Он более радикальный чем Байден. Во времена Трампа контрабандных судов было сорок, а сейчас двести", – высказался он.

Решительные заявления партнеров Украины

По мнению политтехнолога, без радикальных решений со стороны мировых лидеров в международной политике, а именно Соединенных Штатов Америки, Россию не удастся победить.

Сейчас все очень изменилось. Владимир Путин чувствует силу и часто делает заявления о якобы нелегитимности президента Украины. Если вспомнить конец 2022 года, то Путин сидел в бункере и пропускал все публичные обращения,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен заметил, что в обществе частично изменилось отношение к западным партнерам Украины. Людям не хватает решимости от политиков.

Я всегда благодарен за любую поддержку партнеров для Украины. Однако, если они пытаются вызвать замораживание конфликта (в войне против России – 24 Канал), пусть скажут прямо,

– подчеркнул он.

Громкие заявления Дональда Трампа