Об этом в колонке для The Washington Post написал политический обозреватель Дэвид Игнейшс, ссылаясь на свои источники.

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Китай отказался от прямых поставок оружия в Россию из-за звонка Байдена в 2022 году

В материале говорится, что менее чем через 3 недели после начала большой войны Китай начал публично призывать к миру, однако Россия попросила у Пекина оружие.

Они (китайцы – 24 Канал) уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает России оружие,

– написал Игнейшс.

Он добавил, что, как ему рассказали официальные лица, это вызвало "гневный ответ Си", который спросил, не угрожает ли ему Байден.

Несмотря на это, Си решил воздерживаться от прямых поставок оружия России.

В то же время американские официальные лица заявили, что он поручил Лю Хэ, бывшему вице-премьеру и одному из самых доверенных переговорщиков китайского лидера с Западом, следить за скрытой помощью, которую Китай предоставляет России.

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