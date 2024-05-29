Про це у колонці для The Washington Post написав політичний оглядач Девід Ігнейшс, посилаючись на свої джерела.

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Китай відмовився від прямих постачань зброї до Росії через дзвінок Байдена у 2022 році

У матеріалі йдеться, що менш ніж через 3 тижні від початку великої війни Китай почав публічно закликати до миру, однак Росія попросила у Пекіна зброю.

Вони (китайці – 24 Канал) вже були готові до постачань, коли Байден зателефонував Сі з попередженням: США відреагують, якщо дізнаються, що Китай передає Росії зброю,

– написав Ігнейшс.

Він додав, що, як йому розповіли офіційні особи, це викликало "гнівну відповідь Сі", який запитав, чи не погрожує йому Байден.

Попри це, Сі вирішив утримуватися від прямих постачань зброї Росії.

Водночас американські офіційні особи заявили, що він доручив Лю Хе, колишньому віцепрем'єру й одному з найбільш довірених перемовників китайського лідера із Заходом, наглядати за прихованою допомогою, яку Китай надає Росії.

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