Об этом отмечают аналитики Института изучения войны. Они рассказали, на кого именно направлены такие заявления Путина о "нелегитимности" Зеленского.

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Зачем Путин заявляет о "нелегитимности" Зеленского

Вероятно, Путин намеренно раздувает свои заявления такими тонкими юридическими тонкостями, чтобы создать впечатление, что он имеет образование в украинских правовых вопросах и имеет четкий голос в этом вопросе. Использование такого языка, вероятно, также имеет целью заставить слушателей поверить в ложные нарративы Путина без проверки фактов, поскольку юридический жаргон по своей сути плотный и непрозрачный,

– отмечается в отчете ISW.

При этом эксперты ISW подчеркивают, что на самом деле украинская Конституция и закон о военном положении являются не настолько непрозрачными, чтобы их не понял обычный читатель. Однако распространяемые Кремлем искажения в основном направлены на иностранную – преимущественно западную – аудиторию.

В Институте изучения войны также указывают на ошибки трактовки заявления Путина со стороны агентства Reuters, которое перефразировало заявление российского диктатора, но не указало на очевидные ошибки.

Reuters отметило, что Зеленский и союзники считали правильным не проводить выборы в военное время, не упоминая, что Конституция Украины запрещает их проведение в условиях военного положения, а само положение не может быть отменено, пока существует угроза Украине как государству, а Зеленский тем временем остается легитимным президентом Украины до вступления в должность его преемника.

Обвинения в "нелегитимности" Зеленского со стороны Путина и Лукашенко: кратко