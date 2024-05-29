Про це зазначають аналітики Інститут вивчення війни. Вони розповіли, на кого саме спрямовані такі заяви Путіна про "нелегітимність" Зеленського.

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Навіщо Путін заявляє про "нелегітимність" Зеленського

Ймовірно, Путін навмисно роздуває свої заяви такими тонкими юридичними тонкощами, щоб створити враження, що він має освіту в українських правових питаннях і має чіткий голос у цьому питанні. Використання такої мови, ймовірно, також має на меті змусити слухачів повірити в неправдиві наративи Путіна без перевірки фактів, оскільки юридичний жаргон за своєю суттю щільний і непрозорий,

– зазначається в звіті ISW.

При цьому експерти ISW підкреслюють, що насправді українська Конституція і закон про воєнний стан є не настільки непрозорими, щоб їх не зрозумів звичайний читач. Однак поширювані Кремлем спотворення в основному спрямовані на іноземну – переважно західну – аудиторію.

У Інституті вивчення війни також вказують на помилки трактування заяви Путіна з боку агентства Reuters, яке перефразувало заяву російського диктатора, але не вказало на очевидні помилки.

Reuters зазначило, що Зеленський та союзники вважали правильним не проводити вибори у воєнний час, не згадуючи, що Конституція України забороняє їх проведення в умовах воєнного стану, а сам стан не може бути скасованим, поки існує загроза Україні як державі, а Зеленський тим часом залишається легітимним президентом України до вступу на посаду його наступника.

Звинувачення в "нелегітимності" Зеленського з боку Путіна і Лукашенка: коротко