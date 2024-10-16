До недавнего времени использование "старлинков" было технологическим преимуществом украинского войска по сравнению с российскими оккупантами. Однако с помощью черного рынка терминалов Starlink Россия пытается устранить это преимущество – несмотря на запрет экспорта этой техники в Россию.

Российские войска стали более ловкими и опасными благодаря использованию спутникового интернета для улучшения координации во время штурмов, вылетов дронов и поражения украинских войск артиллерией, пишет The Washington Post. Американское издание пообщалось с шестью украинскими солдатами и офицерами из разных подразделений в Донецкой области о том, как россияне используют Starlink. 24 Канал приводит главное из этого материала.

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Почему украинцы еще больше разочаровались в Илоне Маске

Попадание "старлинков" в руки россиян еще больше усилило недовольство украинцев действиями Илона Маска.

Ранее Маск неоднократно высказывался об Украине. В частности, он говорил, что было трагической потерей жизни для Украины – "атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию" без преимущества в воздухе. Также нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня.



По мнению Маска, чем дольше продлится война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра; если война продлится достаточно долго, то упадет и Одесса.

Украинские военные критикуют миллиардера, который, по их словам, не сделал достаточно для борьбы с незаконным использованием "старлинков" и поставили под сомнение его желание решить эту проблему, объяснив это его пророссийскими взглядами.

Компания Маска SpaceX бесплатно предоставила комплексы Starlink Украине после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, но потом угрожала прекратить обслуживание из-за онлайн-сварки с дипломатами, ссылаясь на высокую стоимость обслуживания. Маск уступил под давлением общественности, а затем прислал счет в Пентагон на сумму 14,1 миллиона долларов.



Также Маска раскритиковали украинцы после сообщений о том, что он отклонил просьбу Киева предоставить доступ Starlink для морских беспилотников во время запланированной атаки на Черноморский флот России в 2022 году. Биограф миллиардера Уолтер Айзексон писал, что Маск просил совета у российского посла в США и был обеспокоен эскалацией.

Несмотря на поведение Маска, наличие доступа к надежному и мощному интернету на поле боя через Starlink изменила украинские операции, лишив Силы обороны в необходимости "радиобалачек" и неудобной коммуникации. "Старлинки" позволили командирам управлять штурмом вживую с дронов, настраивать координаты артиллерии, просматривая удары, и оценивать наиболее уязвимые места врага. Российские войска же в основном полагались на радиостанции.



Российский оккупант со "старлинком" / Фото из соцсетей

"Они нас просто одолели", – приводит издание слова офицера 72-й механизированной бригады, которая с 2022 года обороняла район Угледара и недавно была вынуждена отойти. Военный назвал использование Россией Starlink одним из важнейших факторов падения Угледара на уровне с нехваткой личного состава и вооружения.

По словам аналитиков, Киев и Вашингтон сталкиваются с трудностями в решении проблемы использования Starlink Россией, особенно в свете успеха Москвы в обходе санкций и технической проблемы с запретом доступа к сети Starlink без влияния на украинские войска. Правительства США и Украины сотрудничают со SpaceX, чтобы предотвратить незаконное использование Россией терминалов Starlink на временно оккупированных украинских территориях. В частности, американский Минфин сосредотачивается на потенциальном нарушении санкций из-за контрабанды, заявил подполковник Чарли Дитц, представитель Пентагона.

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В феврале 2024 года SpaceX утверждала, что дезактивирует терминалы, если они используются "подсанкционной или неавторизованной стороной". Однако Пентагон, Минфин и SpaceX не предоставили конкретных данных об усилиях США, включая то, сколько незаконных терминалов, которые использовали российские войска, было выведено из строя.

"Старлинки" повсюду на фронте

Использование спутниковых терминалов Россией продолжается уже год – об этом ГУР сообщало еще в феврале. Однако лишь в последние несколько месяцев их влияние стало по-настоящему ощутимым – оккупанты начали использовать "старлинки" для координации нападений. Украинские операторы дронов из-под Покровска впервые заметили Starlink у россиян в сентябре.

Ранее россияне не могли контролировать часть маневров, артиллерию, пехоту. Теперь они только улучшат это, и, к сожалению, это происходит во всех сферах,

– говорит командир взвода беспилотников 93-й механизированной бригады по имени Евгений.

Сейчас российские войска, вероятно, используют десятки терминалов Starlink на фронте, сообщило Desense One со ссылкой на украинский источник.



"Когда у них будет сотня, нам будет трудно жить", – говорит украинский информант.

Перехват российских радиопередач показал, что солдаты часто сообщали командирам неполную или неправильную информацию. Однако это уже изменилось, утверждает Евгений.

"Господа, рекомендую!": как россияне продают терминалы

Хотя российские компании и частные лица не имеют права продавать Starlink, возник серый рынок, подпитываемый высоким спросом со стороны военных и частных покупателей. The Washington Post проанализировала четыре из многих российских сайтов, которые предлагают прямые продажи для "специальной военной операции", как в Кремле называют войну против Украины. Большинство терминалов продаются через телеграмм и начинают свой путь в Московской области, прежде чем попасть на фронт.

Один сайт предлагает терминал и подключение за цену чуть выше 1 000 долларов. Обслуживание клиентов является бесплатным, и каждый клиент получает рекомендации, чтобы "минимизировать риски блокировки", отмечается на странице с яркими видеоотзывами солдат.

Мы пользуемся Starlink около месяца. Никаких претензий, скорость хорошая", говорится в одном из обзоров, где оккупант демонстрирует терминал, покрытый камуфляжем. "Техническая поддержка работает прекрасно", "интернет летает, мужчины счастливы", "господа, рекомендую!,

– говорится в отзывах.

Чтобы активировать устройство, пользователям нужен иностранный номер телефона, адрес электронной почты и банковский счет для оплаты ежемесячной абонентской платы, что заставляет поставщиков искать людей, которые готовы предоставить свои личные данные. Пользователи в чатах "клиентской поддержки в телеграмме говорят, что приобрести и зарегистрировать комплекты Starlink за рубежом легко. Большинство терминалов покупают в Европе и пересылают через ОАЭ. На сайтах предупреждают, что не стоит активировать терминал в России.

Один из поставщиков предупреждает, что подключение устройств, купленных в ЕС, может быть заблокировано после 90 дней использования. Он предлагает выход – зарегистрироваться по украинским данным.

Почему "старлинки" трудно заблокировать россиянам

Starlink может как выключать отдельные терминалы на основе их идентификационных номеров, так и блокировать зоны получения сигнала. Осведомленный источник издания утверждает, что компания технически может определить местонахождение активных терминалов на основе их "пингов" к спутникам. В то же время отличить украинских пользователей от российских будет трудно на фронте.

Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности, сказала, что усилия США по ограничению использования России "не кажутся очень эффективными", частично из-за изменения линии фронта.

Украинские войска сейчас находятся в России. Где именно линия фронта? Если будет проведена линия, где (Starlink) работает, а где нет, вы фактически зафиксируете линию фронта там, где она есть, и не дадите украинцам пойти в наступление,

– говорит Петтиджон.

Украинские военные уже почувствовали это, столкнувшись с отсутствием сигнала Starlink в Курской области России.

По словам Тодда Гаррисона, эксперта по космической безопасности в American Enterprise Institute, одна из возможностей решения проблемы заключается в том, чтобы Киев и Вашингтон собирали идентификаторы терминалов и предоставляли их SpaceX с указанием запретить доступ к остальным.

Однако, как говорит Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона, российские войска могут скрывать использование Starlink для SpaceX. Россия может просто предоставить поддельный GPS-сигнал на терминал Starlink, чтобы он подумал, что пользователь находится на подконтрольной Украине территории.

"Это нас убивает" – украинские военные о влиянии терминалов россиян

Украинские военные еще не увидели результатов блокировки вражеских "старлинков" на поле боя. По словам Игоря Романенко, украинского генерал-лейтенанта в отставке, использование Starlink в российских операциях растет.

В последние недели были найдены большие дроны с терминалами внутри, что позволяет им точнее или перенаправляться на новую цель. "К сожалению, это частично связано с благосклонным отношением к этому Илона Маска", – считает Романенко. В частности, россияне установили Starlink на Shahed-136, что дает ему неограниченную связь на всей дальности полета в 2000 километров.

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На земле украинские военные на месте прицельно обстреливают вражеские терминалы. В конце весны, после продвижения российских войск мимо Авдеевки, украинские военные уничтожили "тарелки" на коксохимическом заводе, рассказал Тимофей, пилот 47-й отдельной механизированной бригады. Он отметил, что у россиян явно было достаточно терминалов, чтобы раздать отдельным группам, а не только командирам.

Использование Россией Starlink - не единственный фактор, который помог Москве пробить себе дорогу в Покровск, ключевого логистического узла в Донецкой области, но это явно сыграло свою роль, – говорит Александр, командир батальона в 47-й бригаде.

Он критикует несоразмерный ответ на использование россиянами спутниковых терминалов. "Это то, что нас убивает", – добавляет украинский военнослужащий.