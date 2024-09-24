Война – двигатель промышленного прогресса. Пока Украина по крупицам получает от Запада самолеты F-16, в США развивают истребители следующего поколения, в частности платформу NGAD ("Воздушное господство нового поколения" – Next Generation Air Dominance). Такие истребители в 2030-х годах должны заменить флот F-22 Raptor.

Это будут самолеты шестого поколения, которые должны превзойти предыдущую генерацию, в которую входят самолеты F-35. Сверхсовременная авиация – залог побед США в войнах будущего. К сравнению, самолеты F-16, которые недавно получила Украина, представляют четвертое поколение.

О переходе на новую платформу в Военно-воздушных силах США говорят уже не первый год. Этим летом военные подтвердили, что работы над самолетами шестого поколения остановлено, но ВВС не отказались от развития программы по созданию усовершенствованного истребителя следующего поколения.

Как идет разработка самолетов будущего и чем они будут отличаться от имеющихся – читайте в материале 24 Канала.

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Разработка на паузе, но нужна модернизация

Хотя работы поставили на паузу, ВВС США не отказались от своей программы по созданию усовершенствованного истребителя следующего поколения, но она нуждается в модернизации, чтобы интегрировать в программу беспилотники, рассказал в июне в интервью Defense News министр ВВС США Фрэнк Кендалл.



Фрэнк Кендалл / Фото Eric Dietrich, U.S. Air Force

По словам министра, обновленная платформа истребителей воздушного доминирования следующего поколения может иметь более простой и компактный меньший двигатель, чем изначально планировалось – это должно помочь снизить цену разработки.

Справочно! Платформа берет начало с 2014 года, когда стартовали с работы над самолетом X-Plane в рамках проекта The Dominance Initiative Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), развивался в течение года. Далее X-Plane привел к созданию нескольких прототипов, что дали начало NGAD.



Литеру X американские разработки самолетов получают во время начальных работ. Далее самолет получает индекс Y – прототип. После готовности самолета он получает индекс F для истребителя, B для бомбардировщика и A для штурмовика.

Концепция семейства систем NGAD жива и здорова. Я могу сказать, что мы рассматриваем концепцию дизайна платформы NGAD, чтобы увидеть, правильная ли это концепция или нет... Мы ищем, можем ли мы сделать что-то менее дорогое и достичь определенных компромиссов,

– заметил Кендалл.

Среди целей NGAD – гарантировать преимущество в воздухе против Китая и России в следующем десятилетии. В том числе и в "электронной войне", что включает уже знакомое украинцам понятие РЭБ – радиоэлектронной борьбы, а также использование искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения РЭБ.

NGAD должен заменить флот истребителей F-22 Raptor в 2030-х годах. Много о будущей платформе не известно – это секретная программа, которая имеет целью создание истребителя шестого поколения с адаптивными двигателями, которые могут переключаться на наиболее эффективную конфигурацию с изменением условий полета. Предусмотрена также разработка боевых беспилотников, а также сенсоров, оружия и технологий, которые улучшают возможности самолета поддерживать связь со спутниками и другими самолетами. Над боевыми беспилотниками "воздух – воздух" работают компании General Atomics и Anduril.



Northrop Grumman, одна из крупнейших американских компаний из отрасли ВПК, готова вернуться к участию в разработке NGAD, если ВВС пересмотрят условия к платформе, заявила гендиректор компании Кэти Уорден на конференции Morgan Stanley Laguna в сентябре.





Художественная визуализация беспилотника / Anduril



Рендер беспилотника / General Atomics

Должностные лица высшего ранга американских ВВС неоднократно подчеркивали, что платформа нового поколения, которая превысит возможности F-35, станет залогом победы в войнах.

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Для нас вполне понятно, что для того, чтобы войти в середину 2030-х с силой, способной побеждать, мы должны получить истребитель шестого поколения, а это NGAD,

– заявил в апреле 2023 года отставной генерал-лейтенант Ричард Мур, который был заместителем начальника штаба ВВС по вопросам планов и программ.

Какова цена вопроса

Стоимость платформы – давний камень преткновения ВВС на фоне нехватки средств и вопроса бюджета на 2026-й финансовый год. Одновременно ВВС США модернизируют две части своей ядерной триады, несмотря на рост расходов на персонал и ограничения бюджета на 2025-й финансовый год.

На мероприятии Ассоциации воздушно-космических сил в июне начальник штаба ВВС генерал Дэвид Алвин ответил на вопрос, могут ли Силы продолжить работу с NGAD, учитывая ограниченный бюджет. По его словам, будущий путь программы все еще рассматривается.

Как Кендалл отметил Aviation Week, ВВС приходится пересматривать свои планы расходов на 2026-й финансовый год из-за изменения приоритетов. По словам министра, самолет новой платформы NGAD будет стоить примерно втрое больше, чем один F-35 Joint Strike Fighter. Поскольку F-35 стоят примерно от 80 до 100 миллионов долларов, это означает, что цена NGAD может достигать 300 миллионов долларов за экземпляр, что значительно ограничит размер потенциального авиафлота.

Это очень дорогая платформа – примерно втрое дороже F-35, и мы можем позволить себе это только в небольшом количестве,

– подтвердил Кендалл.

Целевую стоимость министр отказался назвать, хотя заметил, что в идеале ее хотелось бы довести до уровня цены на F-35. Одной из причин удорожания является то, что новая платформа создается на базе технологий, разработанных для Инициативы аэрокосмических инноваций.

Ища способ снижения затрат, ВВС должны одновременно интегрировать в программу возможности американский боевых беспилотников, что будет означать дополнительные расходы.

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В сентябре Френк Кендалл озвучил новые данные – NGAD должна быть реструктуризирована таким образом, чтобы стоимость самолета была ниже стоимости истребителя F-35. Министр и другие американские чиновники призывают быстро принять решение о будущем платформы, чтобы ее учли в бюджетном запросе ВВС на 2026 фингод.

Как ВВС пытаются снизить стоимость платформы

Еще один фактор подорожания – адаптивный двигатель. По словам Клинта Хиноте, генерала в отставке и экс-заместителя штаба по стратегии, интеграции и требований в ВВС, программа адаптивного двигателя следующего поколения является достаточно дорогой и повышает общие затраты на разработку платформы. Сейчас ВВС ищут более рентабельный двигатель.

Один из способов снизить цену – установить меньший двигатель. Хиноте говорит, что в разработке простого двигателя уже есть продвижение. Технология адаптивного двигателя, которая станет основой NGAD, является революционной, добавил Хиноте.

Компании General Electric Aerospace и Pratt & Whitney имеют такие версии адаптивного двигателя. В Pratt & Whitney сообщили Defense News, что компания сотрудничает с ВВС над внедрением изменений для снижения затрат.

Хиноте привел пример двигателей пассажирских лайнеров вроде Boeing 737, которые имеют большие впускные отверстия, через которые заходит большой объем воздуха, что делает двигатели очень эффективными. Такие заборы воздуха невозможно установить на истребители, но адаптивные двигатели могут компенсировать этот недостаток.

Когда пилоту нужно включить форсажную камеру и развить сверхзвуковую скорость, он запускает двигатель, меняет геометрию крыльев и получает совсем другой двигатель, который адаптируется к требованиям, что их выдвигает пилот,

– объяснил Хиноте.

Но эти преимущества стоят недешево. Стоимость адаптивного двигателя была одним из факторов, которые помешали желанию ВВС поставить его на F-35, вместе с его несовместимостью с версией для морской пехоты с вертикальной посадкой и с палубным вариантом ВМС.

В общем ВВС США намерены потратить более 2,7 миллиарда долларов на исследования и разработки для NGAD в 2025 финансовом году, и еще 557 миллионов долларов запланировано на беспилотники. К 2029 году расходы вырастут до более 8,8 миллиарда долларов и 3,1 миллиарда долларов на беспилотники.

Есть ли будущее у нового поколения истребителей

В ВВС США отмечают, что NGAD – это не один самолет, а целое семейство, и хотя часть проектов на паузе, отдельные элементы программы развиваются.

Беспокойство по оборонному бюджету в ближайшие годы вместе с резким ростом расходов, связанных с критически важными программами, в частности новой межконтинентальной баллистической ракетой Sentinel и связанными с ней требованиями к инфраструктуре, ограничивают широту действий ВВС. Особенно во время нового витка холодных и горячих войн по миру.

И хотя будущее истребителя NGAD остается неопределенным, есть признаки того, что ВВС США работают над быстрым решением всех проблем платформы, несмотря на все преграды.