На борту самолета был только один пилот. На момент аварии он был в сознании. Отмечают, что его доставили в больницу с серьезными травмами.

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Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что самолет был новым F-35, который принадлежит Корпусу морской пехоты США.



Военный самолет упал возле аэродрома вблизи Альбукерке / Фото KOAT



Причина авиакатастрофы пока неизвестна / Фото KOAT

Самолет перегоняли с завода компании Lockheed

Катастрофа произошла во время того, как самолет F-35 перевозили с завода компании Lockheed для передачи в эксплуатацию. Управлял самолетом пилот Агентства по управлению оборонными контрактами.

Пожар на месте авиакатастрофы потушили.



На месте аварии возник пожар / Фото KOAT

К слову, 30 апреля, вблизи авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико разбился истребитель F-16 военно-воздушных сил Соединенных Штатов.