Самолет Boeing 777-300ER изменил направление полета в Бангкок. Об этом сообщила авиакомпания во вторник, 21 мая.
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По сообщению авиакомпании, несколько человек получили ранения. При этом не уточняют, сколько именно. На борту самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
Самолет приземлился в Бангкоке в 15:45 по местному времени.
В сети опубликовали фото с самолета.
Самолет Singapore Airlines совершил экстренную посадку в Бангкоке / Фото из сети Х
Самолет столкнулся с сильной турбулентностью в небе над Азией / Фото из сети Х
Пострадавшим окажут всю необходимую помощь / Фото из сети Х
В аэропорту на приземление самолета ждали кареты скорых, чтобы оказать помощь пострадавшим / Фото из сети Х
Пока точно неизвестно, что произошло на борту самолета.
В результате турбулентности один человек погиб, несколько – получили ранения / Фото из сети Х
"Травмы в результате сильной турбулентности являются относительно редким явлением в контексте миллионов выполненных рейсов. Однако сильная турбулентность может привести к тяжелым травмам или, к сожалению, в этом случае к летальному исходу", – рассказал авиационный эксперт Джон Стрикленд, пишет ВВС.
В компании заявили, что сотрудничают с местными властями Таиланда для оказания любой необходимой дополнительной помощи.