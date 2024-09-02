Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин и исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштенй в разговоре с 24 Каналом проанализировали эту ситуацию.

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Как потеря F-16 повлияет на помощь от США

Авиакатастрофа с истребителем F-16 действительно может побудить США предоставить Украине больше авиации. Однако точно не сегодня или завтра. Сейчас союзники, наоборот, могут испугаться.

Вашим СМИ необходимо публиковать выигрыши F-16. Как только истребитель наносит удар по ракете, спасает какой-то город или в перспективе ударит по российскому самолету – это надо везде показывать, чтобы все видели возможности F-16, и поняли, что если дать не 6 единиц, а 48, это может изменить ход войны,

– подчеркнул Уриэль Эпштейн.

В этом случае США должны задать несколько вопросов:

возможно, в Украине недостаточно пилотов?

возможно, американцы недостаточно мощно подготовили украинцев?

возможно, потеря F-16 – это их вина?

Хорошо, когда нет проблем. Но это война, такое будет происходить. Истребители не тракторы, их используют на войне. Планировщики должны принять это во внимание <..> Вы можете говорить обо всем что угодно. Но разведка со спутников знает, чего добиваются F-16, как они развязывают и влияют на ситуацию. Эта информация поступает тем, кто принимает определенные решения,

– отметил Юрий Рашкин.

Отметим, во время отражения одного из самых массовых ракетных ударов 26 августа 2024 года за штурвалом F-16 погиб летчик Алексей Месь, позывной "Мунфиш". Во время своего последнего боевого вылета пилот уничтожил три крылатые ракеты и один ударный беспилотник. Тогда Украина впервые использовала самолеты F-16 для сбивания российских ракет.