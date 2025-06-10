Некоторые на Западе до сих пор искренне верят в то, что с Владимиром Путиным можно заключить мирное соглашение, которое положит конец войне. Но цели российского диктатора неизменны, а остановить его можно только через силу. В "арсенале" США и Европы есть несколько инструментов, которые могут помочь Украине одержать победу в войне.

Глава Комитета ассоциации Украина – ЕС, экс-генерал и евродепутат от Финляндии Пекка Товери в интервью 24 Каналу рассказал, что за время широкомасштабного вторжения Киев смог нарастить собственные оборонительные мощности в 30 раз, что уже на себе почувствовала Россия.

Грамотные шаги Запада могут усилить Украину еще больше, и это в конце концов поможет одолеть врага. Подробнее – читайте далее в материале.

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Почему некоторые страны до сих пор считают, что с Путиным можно договориться

В недавней лекции на дебатах в ЕС вы сказали: "Не рассказывайте нам о мирной России". Так почему некоторые страны до сих пор верят, что можно успокоить диктатора и вести переговоры с агрессором, который убивает детей просто потому, что они – украинцы? Откуда берется такая иллюзия?

Думаю, большая проблема в том, что люди недостаточно читают историю. Для нас, финнов, все очень просто. За последние 400 лет у нас было около 30 войн с Россией, мы знаем, что нападение всегда происходит оттуда. Мы понимаем, что Россия действует как самая имперская страна в мире.

Но я считаю, чем дальше от границы с Россией, тем меньше люди осознают, как она ведет себя, и воспринимают Россию как обычное государство, хотя это не так.

Сложно понять, что многие европейские страны имеют опыт взаимодействия с диктатурами, например во время Второй мировой войны, но до сих пор ничему не научились. Они пытались идти на умиротворение, но история показывает, что диктаторов невозможно умиротворить.

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Поэтому чем дальше от России, тем больше пытаются умиротворить Путина?

Это действительно так. В Западной Европе, кажется, верят, что с Путиным можно вести переговоры, заключить соглашение, которое он будет выполнять. Но они не осознают, что у Путина есть свое четкое видение и конкретные цели (в войне – 24 Канал), от которых он до сих пор не отказался. Невозможно верить ни одному его обещанию, ведь он систематически нарушал все достигнутые ранее соглашения.

Какие последствия такого подхода?

Западные страны не понимают, что единственный способ справиться с такими диктаторами, как Путин, – это применить силу. Мы не поддержали Украину достаточно быстро в нужных объемах, чтобы она смогла выиграть войну.

Если бы еще в 2022 году Украина получила всю ту поддержку, которую предоставили за последние 3,5 года, война давно бы закончилась. Осенью 2022 года российские военные были полностью разбиты. Но, поскольку на Западе считают, что нельзя провоцировать Россию и нужно поддерживать Украину так, чтобы не пересечь никаких красных линий, мы дали Путину время оправиться. Это и создало ситуацию, при которой война продолжается до сих пор.

Успешные операции Украины вызвали настоящую панику в России

Как вы оцениваете последние успешные действия украинских Вооруженных сил, и что они говорят о нынешних боевых возможностях Украины?

Они свидетельствуют о том, что Вооруженные Силы Украины прекрасно владеют инновациями, используют технологии очень творчески и находят способы удивить россиян. Кроме того, на передовой украинские войска проявляют удивительную стойкость, продолжают бороться несмотря на преимущество, которое имеет противник.

Главное, вывод в том, что России не дадут победить, а Украина не собирается проигрывать войну. Но Запад должен увеличить, удвоить поддержку Украины, потому что продолжать помощь Киеву на нынешнем уровне – означает затягивание войны, ведь это недостаточно для победы.

Ряд западных аналитиков считает, что успешные операции Украины, хоть и не будут иметь особого влияния на поле боя, и все же будут иметь значительное психологическое влияние и на Россию, и на международное сообщество. Согласны ли вы с этим?

Да, я абсолютно согласен с этим. Россия использует стратегические бомбардировщики в основном для того, чтобы запускать ракеты по гражданской инфраструктуре Украины и убивать мирных жителей. Это не слишком влияет на боеспособность украинской армии.

Но то, что Украина смогла нанести удары за тысячи километров вглубь России по их ценным стратегическим объектам, легко вызывает шок и панику у российских вооруженных сил и правительства.

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Они и так уже параноики, а теперь станут еще более параноидальными. Ведь теперь любой грузовик может стать платформой для атаки по ним. Это отвлечет много ресурсов на внутреннюю безопасность, которые, надеюсь, отведут от линии фронта.

Когда Украина сможет полностью обеспечивать себя оружием

Учитывая вашу оценку, насколько близка Украина к военной независимости? Реален ли такой сценарий в ближайшем будущем?

Это точно займет несколько лет. Но я считаю, что это еще одна сфера, в которой Запад мог бы очень помочь. Украина достигла большого успеха в военной отрасли. За 3,5 года вы увеличили производственные мощности оборонной промышленности более чем в 30 раз. А мы на Западе только об этом говорим.

Поэтому самым разумным для нас – было бы поддержать Украину, предоставить ей деньги, чтобы запустить работу оборонной промышленности. Если это сделать, я уверен, через несколько лет украинская оборонная промышленность сможет обеспечить собственные Вооруженные силы всем необходимым в нужном объеме.

Впрочем, для достижения подобного уровня уйдет еще 2 – 3 года.

Может ли Украина создать собственную систему ПВО

Как вы оцениваете идею создания украинской системы противовоздушной обороны?

С этим ситуация подобная. У вас для этого есть прекрасные предпосылки. В начале полномасштабной войны украинские Вооруженные Силы довольно эффективно использовали старые зенитно-ракетные комплексы, например "Бук", "Тор" и другие, чтобы не дать России доминировать в воздухе.

Это стало на самом деле выдающимся достижением, особенно учитывая неравные силы и неблагоприятные прогнозы в первые дни. Похожие на самые современные западные системы вроде Patriot уже начинают разрабатывать и изготавливать на территории Украины.

Вероятно, это потребует больше времени, усилий, а также технических изменений и переноса технологий в украинскую оборонную промышленность. На это уйдет некоторое время.

Но это не невыполнимая миссия, да?

Конечно. Большинство воздушных целей, которые атакуют Украину, сбивают с помощью оружия, которое может производить украинский ВПК. Самая большая проблема – это баллистические ракеты, для противодействия которым нужны высокотехнологичные системы ПВО типа Patriot. Это гораздо более сложные в производстве системы.

Европе пора "перейти в наступление"

Какие конкретно шаги должна сделать Европа в вопросе военной, экономической и политической поддержки Украины? Насколько быстро и решительно действуют институты Европы?

Я считаю, что мы движемся слишком медленно. Сейчас обсуждают, кто заменит поддержку США (Украине – 24 Канал), если ее остановят. Моя позиция и в Европейском парламенте, и в комиссии – неизменна: недостаточно просто заменить американскую помощь.

Такой подход означал бы лишь сохранение нынешнего уровня помощи, которого очевидно недостаточно в наших реалиях. Это только затягивает войну и истощает украинский народ – как физически, так и морально.

Наоборот – мы должны удвоить масштабы нашей поддержки, чтобы Украина получила реальную возможность быстрой победы в этой войне. В то же время, кроме увеличения прямой помощи украинскому обществу, мы должны перейти в наступление и "атаковать" российский потенциал ведения войны через жесткие санкции.

Европейский Союз готовит 18-й пакет санкций, который затронет российскую нефтяную отрасль. Но все эти пакеты, по моему убеждению, слишком медленные и недостаточные. Многое можно сделать внутри ЕС, ведь мы все еще покупаем нефть и газ у России.

Значительная часть теневого флота зарегистрирована в странах Европейского Союза и принадлежит гражданам ЕС. Именно по этим направлениям нужно бить, чтобы нанести ущерб экономике России.

Говоря о том, что ЕС до сих пор покупает нефть и газ у России, вы имеете в виду Венгрию и Словакию?

Да, сегодня Венгрия и Словакия представляют серьезную угрозу в контексте процесса евроинтеграции Украины. Их позиция часто тормозит принятие важных решений и затрудняет движение вперед. В частности, говорится и о принятии санкций.

С этими двумя странами нужно действовать очень решительно, чтобы они не саботировали наши усилия по поддержке Украины. Мы должны быть жестче и использовать все имеющиеся инструменты, чтобы сделать жизнь этих стран сложнее, если они отказываются сотрудничать.

Главная проблема в президентстве Трампа

Как вы оцениваете стратегию Дональда Трампа, основанную на подобострастии и угрозах диктатору Путину? Ожидали ли вы такого поведения от президента США?

К сожалению, да. Видя, как Трамп вел себя с Путиным в свой первый президентский срок, было очевидно, что он не понимает Путина и даже восхищается им. Трамп отказывается признавать, что Путин является диктатором и убийцей.

Проблема в том, что сейчас у Трампа есть много людей, которые не имеют так много опыта, как люди из его первой администрации. В первом составе было много опытных генералов, которые хорошо знали Россию и умели с ней работать.

Сейчас же в команде Трампа люди, у которых нет ни практического опыта в сфере национальной безопасности и обороны, ни глубокого понимания специфики России и ее поведения на международной арене. Поэтому они и не дают Трампу квалифицированных советов.

С другой стороны, в Конгрессе, Сенате и Палате представителей США существует сильное желание поддерживать Украину. Сенаторы и конгрессмены лучше понимают российскую угрозу, чем администрация Трампа.

Именно поэтому мы возлагаем большие надежды на масштабный пакет санкций, над которым работает сенатор Линдси Грэм. Мы рассчитываем, что уже в ближайшие недели его примут и реализуют, ведь это нанесет России ощутимый и болезненный удар.

А вы действительно верите, что эти санкции все же введут против России?

В обеих палатах республиканцы заявили, что поддерживают этот пакет. То есть подавляющее большинство сенаторов и представителей – "за". Даже в процессе переговоров генерал Келлог отметил, что искренне верит, что это предложение можно успешно реализовать. Поэтому я настроен оптимистично.

Из-за политики США Европе нужно пойти на риск

Учитывая неопределенность поддержки США, насколько Европа готова восполнить возможный разрыв в военной помощи? В целом, способна ли Европа защитить себя самостоятельно?

Прежде всего я бы сказал, что проблемой является то, что у Европы есть деньги, но нет оружия. Американская оборонная промышленность и склады Вооруженных сил США гораздо больше любых европейских запасов.

Поэтому заменить помощь США быстро мы не сможем. Нужны годы, чтобы достичь адекватного уровня. Но между тем мы бы могли сделать несколько вещей. Можно лучше финансировать украинскую военную промышленность, потому что она способна работать в разы быстрее и дешевле. Разумнее давать вам деньги, чтобы вы создавали средства для собственной обороны.

В то же время нам нужно идти на риск. Запасы лишнего и неиспользуемого на складах Европы почти не осталось. Ситуация с ресурсами становится все более критической. Большинство стран считают, что нельзя давать больше, потому что надо хранить оборудование и материалы для собственной обороны.

Но нам нужно рискнуть и сказать: "Мы даем это оружие Украине, чтобы продолжать борьбу, потому что пока она продолжается – Россия не может нанести удар по Европе". Это время нужно использовать, чтобы снова развивать нашу оборонную промышленность.

Может ли Европа помочь Украине создать собственное ядерное оружие

Господин Товери, должна ли Украина серьезно задуматься о создании собственной программы ядерного сдерживания как способа долгосрочной защиты? Может ли Европа сыграть политическую, дипломатическую или техническую роль в поддержке такой программы?

Ядерная угроза – это та карта, которую Россия всегда держит при себе как резервный вариант на случай обострения конфликта. Мы видим, что ядерное оружие является высшей формой сдерживания, предназначенной для отпугивания любого потенциального агрессора, который осмелится напасть на ту или иную страну.

На мой взгляд, Украину обманули в этом смысле. В 90-х годах Украина была третьей по величине ядерной державой в мире. Вы доверились европейским, американским и российским гарантиям безопасности, отказавшись от ядерного оружия. В конце концов эти гарантии оказались пустыми словами.

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Поэтому я хорошо понимаю, почему сегодня администрация Трампа говорит, что США не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, а это должна делать Европа. Однако пока крупные европейские страны не готовы отправлять свои войска на территорию Украины, думая, что у них нет необходимых ресурсов и возможностей для предоставления такой гарантии безопасности.

Если же мы не можем обеспечить Украину собственными вооруженными силами, возможно, нам стоит поддержать Украину в создании ядерного оружия – как гарантии безопасности.

А если Россия настаивает, что Украина не должна вступать в НАТО, хотя это не их решение, нам нужно дать Украине что-то, что будет настоящей гарантией против следующей российской агрессии.

О будущем Украины в ЕС

Какие у вас приоритеты как председателя Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной, особенно накануне зимнего сезона и связанных с ним вызовов? Как вы планируете координировать вопросы энергетической безопасности, военной поддержки и удовлетворения потребностей Украины с учетом изменения политики США?

Главная задача Парламентского комитета ассоциации – сосредотачиваться на будущем членстве Украины в ЕС, что крайне важно для вашего будущего. Мы работаем над этим направлением и пытаемся давить на Еврокомиссию, чтобы процесс продолжался.

План заключается в том, чтобы открыть первую главу переговоров уже этим летом. Мы знаем, что, например, Венгрия может выступить против, но несмотря на все мы должны двигаться вперед и удерживать процесс в активной фазе, чтобы к 2030 году Украина стала полноправным членом ЕС.

Это сделает Украину экономически сильнее, упростит нашу поддержку украинского развития и даст определенные гарантии безопасности. Но это все – дело будущего.

Сейчас главная задача – обеспечить поддержку Украины, чтобы она могла продолжить борьбу и достигла справедливого мира. В этой части наш комитет не играет ключевой роли.

Впрочем, наша задача также заключается в том, чтобы постоянно держать Европейский парламент осведомленным в том, что происходит. В частности, регулярно информировать все политические фракции о текущей ситуации и имеющихся возможностях, чтобы они могли совместно давить на Еврокомиссию для увеличения объемов помощи и реализации других важных инициатив.

Считаете ли вы, что Украина остается на повестке дня Европейского Союза?

Безусловно. Я бы сказал, что мы обсуждаем Украину ежедневно, а как минимум – еженедельно. В Парламенте есть немало людей, которые очень поддерживают украинскую повестку дня, держат ее в фокусе внимания и информируют об этом коллег.

Депутаты Парламента активно организуют различные события и кампании, направленные на распространение информации о российских преступлениях, например о похищении детей, жестоком обращении с пленными, атаках на мирное население, а также о доступных возможностях для усиления санкций и других действий, способных привлечь агрессора к ответственности.

Украина занимает центральное место в нашей повестке дня каждую неделю.