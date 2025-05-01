30 апреля исполняется 100 дней, как Дональд Трамп во второй раз возглавил Соединенные Штаты. За эти 100 дней президент США сделал Владимиру Путину несколько "подарков", за которые российскому диктатору даже не пришлось платить.

Одним из таких "подарков" стали заявления представителей Белого дома о том, что якобы Украине не место в НАТО. Больше о 100 днях президентства Трампа, почему у него заканчивается терпение и переговоры о мире – в интервью 24 Каналу рассказал экс-посол США при НАТО и бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

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Самый большой провал Трампа за 100 дней президентства

Если бы вам нужно было написать статью для Википедии о 101 дне президентства Дональда Трампа, как бы вы ее начали?

Я сказал бы, что это было очень существенно, очень драматично и очень быстро. Он запустил тысячи инициатив одновременно. Большинство из них ориентированы на внутреннюю политику, некоторые – на внешнюю политику. Однако это действительно умопомрачительно, как много они (команда Трампа – 24 Канал) пытались сделать в этот первый период времени.

Трамп завершает 100 дней президентства с самым низким рейтингом одобрения среди всех президентов США – 59%. Он получил самые низкие оценки по экономике за все время – только 37% одобрения. Почему рейтинги Трампа падают быстрее, чем он успевает подписывать указы?

Прежде всего из-за экономики. Люди беспокоятся о тарифах, об инфляционном влиянии, которое они могут иметь. Мы уже прошли через период инфляции при президентстве Джо Байдена, и есть опасения, что введение таких масштабных и хаотичных тарифов по всему миру приведет к росту цен на товары в США по всем направлениям.

Это также вызвало беспокойство относительно фондового рынка, который потерял около 14% в этом году. Это вызвало опасения относительно возможной рецессии, которая означает, что Федеральная резервная система пока не в состоянии снизить процентные ставки.

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Таким образом вы видите риск как высокой инфляции, так и высоких процентных ставок, так называемой стагфляции, которой мы не видели с 1970-х годов. Поэтому люди очень беспокоятся об экономике, и именно поэтому рейтинги одобрения так сильно упали.

Однако я бы не поверила, что Трамп как бизнесмен не мог этого предвидеть.

Да. Думаю, еще один "заголовок" за первые 100 дней – это недооценка затрат непреднамеренных последствий. Они вводят эти тарифы с целью вернуть рабочее место и производство в Соединенные Штаты. Они пытаются насильно перенести производство в США, чтобы избежать этих тарифов.

Однако они не до конца рассчитали, насколько страны будут сопротивляться со своими собственными тарифами, например Китай, какие будут расходы переходного периода, особенно с точки зрения инфляции, и как отреагируют рынки и другие страны. Поэтому они недооценили все эти вещи, и теперь им приходится корректировать курс.

Что нужно для завершения войны

Трамп сказал, что когда он пообещал остановить войну России в Украине за 24 часа, то говорил образно. Появляются и сообщения о том, что его команда готова выйти из переговорного процесса. Осталось ли хотя бы небольшое окно доверия в команде президента США, когда говорится о войне с Россией?

Думаю, доверие здесь неправильное слово. Мы не должны доверять Владимиру Путину в чем-то. Он будет делать то, что хочет. То, что нужно нам – создать на местах условия, при которых Путин посчитает необходимым прекратить войну. Мы этого еще не сделали. Мы инициировали переговоры для сближения Украины с США с точки зрения немедленного прекращения огня, соглашения по добыче и гарантий безопасности от Европы. Однако Путин ничего вообще не сделал.

По-прежнему, я считаю, что вполне возможно добиться прекращения огня, взаимности, сдерживания будущих российских атак и разделения бремени со стороны европейских союзников. Однако для этого на Путина понадобится большее давление.

Путин разочаровывает Трампа

Первые 100 дней второго срока Трампа были "подарком" Путину, согласно еще одному заголовку New York Times. Что именно Трамп сделал такого, что приносит пользу Путину? Не похоже ли на то, что США фактически вручают России победу, которую она не получила в Украине?

Думаю, Трамп сначала попытался убедиться, что Украина готова к немедленному и безоговорочному прекращению огня. Это требовало определенного давления на Владимира Зеленского, чтобы получить полное согласие по этому вопросу.

Однако это привело к последствиям, которые выгодны для России. Это ощущение несогласованности, это давление на Украину – выгодны Путину. В течение 11 дней была прекращена военная поддержка и обмен разведданными для давления на Украину. Это пошло на пользу Путину.

Мысль о том, что мы зафиксируем на бумаге обязательства не расширять НАТО за счет Украины – это "подарок" Путину. Путин получил несколько "подарков", за которые ничем не платил.

Возможно, американская сторона ожидала того, что Путину нужно прекратить боевые действия, просто остановить войну. А Путин все время добавляет все новые и новые условия. И поэтому, я думаю, что терпение американской страны заканчивается.

Трамп впервые сказал, что Путин, возможно, не серьезно относится к прекращению огня и водит его за нос. По словам президента США, не было никаких причин для того, чтобы Путин в последние несколько дней обстреливал ракетами гражданские районы, города и поселки. Признает ли Трамп публично, что действия Путина подрывают его авторитет?

Не то чтобы они подрывали авторитет Трампа. Однако то, что Путин не говорит серьезно, а вводит его за нос, когда говорит, что якобы они заинтересованы в мире, но на самом деле они не заинтересованы, то Трампа это разочаровывает. И, как он сказал в том же интервью, возможно, пришло время попробовать другой подход.

Считаете ли вы, что посланник Трампа Кит Келлог может поспособствовать изменению ситуации в переговорах между Украиной и Россией? Как возможен этот процесс, если в этом не участвует Украина?

Конечно, есть участие Украины, потому что между США и Украиной ведется постоянный диалог по всем вопросам, которые обсуждаются.

Однако такое ощущение, что как будто мы больше не находимся в центре. Понимаете, что я имею в виду?

Я не уверен, что понимаю, что вы имеете в виду, потому что это все об Украине. И поэтому Украина находится в центре всего этого. И обо всем этом между США и Украиной ведется постоянный диалог. Мы увидели, что на выходных Зеленский и Трамп снова встретились в Ватикане. Также была встреча с Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном. Да и разговоры с Путиным совсем другие.

Относительно Келлога, думаю, он понимает эти проблемы лучше, чем большинство людей в администрации. Он понимает Украину, часть ее истории и военных. Поэтому это преимущество, и я надеюсь, что он сможет дать совет и комментарий в администрации, основываясь на этом опыте. Однако, кажется, он не сидит у руля, когда дело доходит до переговоров о мире. Это, кажется, сам Трамп.

Кроме того, он использует другого представителя – Стива Уиткоффа, как коммуникатора с Кремлем. Думаю, его выбрали, потому что он кажется доброжелательным в отношении Путина. Однако, к сожалению, похоже, он не знает проблемы так хорошо. И в некоторых интервью, которые дал Уиткофф, он действительно показал, что на самом деле не понимает, что происходит.

5 ключевых требований Украины по завершению войны

В The Telegraph сообщили, что Украина выдвинула США 5 ключевых требований по потенциальному мирному соглашению с Россией: Крым не следует признавать за Россией, мирные соглашения должны учитывать международное право, необходимы четкие гарантии безопасности, Украина должна участвовать в переговорах, Россия не должна ограничивать численность ВСУ или оборонную промышленность Украины. Вы верите, что эти пункты могут реально сработать?

Проблема здесь в том, что если мы ищем соглашение между Украиной и Россией, мы никогда его не найдем. У Путина есть абсолютистские требования захватить Украину, отрицать существование украинского государства, украинской национальной идентичности, украинской независимости, суверенитета. Путин никогда не согласится на что-то подобное.

Поэтому, я думаю, что для Украины важно сформулировать эти принципы, как они это сделали, чтобы договориться не с Россией, а с международным сообществом, потому что это подчеркивает общий подход, и мы не можем пересекать эти линии. Я считаю, что это разумно и на самом деле полезно для Украины.

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До сих пор США при президенте Трампе были готовы проявить определенную гибкость по некоторым из этих пунктов, такими как членство в НАТО или гарантии безопасности. Поэтому для Украины это очень хорошо, что они изложены. Думаю, они вполне разумные. Перед лицом нападений России на мирных жителей, которые до сих пор продолжаются, даже в разгар этого процесса настаивания на прекращении огня, вполне разумно ожидать, что мы все на Западе могли бы согласиться с Украиной в этих принципах.

В плане Трампа есть символическое признание Крыма российским. Однако есть и полное снятие санкций, что фактически позволит Путину избежать наказания за агрессию без возвращения украденных земель и поможет России быстро восстановиться и снова угрожать Украине и Европе в течение нескольких лет.

Да, я думаю, что это большой риск. И поэтому, если у нас будет режим прекращения огня, для Украины и Запада жизненно важно действовать быстрее и использовать это время лучше, чем это делает Россия.

Под этим я имею в виду поспешить с реформами, с переговорами с ЕС, с гарантиями безопасности и развертыванием сил по обеспечению безопасности. Все это должно произойти быстро, чтобы укрепить Украину и чтобы Путин не соблазнился снова напасть. Мы должны исходить из того, что Путин захочет напасть снова, и мы должны предотвратить это.

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Относительно отмены санкций и так далее, да, вы правы, если мы идем в этом направлении. Однако мы видим, что Путин вообще не соглашается на прекращение огня. Поэтому, я думаю, что это выложили на стол как соблазн, чтобы заставить Путина закончить войну. Это не работает. И сейчас мы, возможно, движемся в противоположном направлении, рассматривая усиление санкций.

А действующая администрация США не верит, что Украина когда-нибудь сможет вступить в НАТО? Считаете ли вы, что этот тезис может укорениться в США даже после президентства Трампа?

Помните, что этого придерживался и Байден. Во время его правления идею членства Украины в НАТО отвергали на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне. Поэтому мы видели это при демократической администрации, теперь мы видим это при президенте Трампа.

Поэтому, возможно, люди в США скажут, что слишком много риска и конфронтации. Однако я надеюсь, что мы не возьмем на себя обязательства никогда ничего не делать. Это не выбор России относительно того, что делает Украина или что делает НАТО. Это должны решать только Украина и НАТО. Поэтому, если мы не готовы двигаться вперед в вопросе членства в НАТО сейчас, я думаю, мы должны просто сохранять молчание по этому вопросу.

Однако представим, что Украина является членом НАТО. В таком случае Россия никогда не нападет на Украину?

Да, я думаю, что это так. До сих пор НАТО было эффективным, и это сдерживало Россию от нападения на территорию членов Альянса. Россия проводила гибридные атаки на территории членов НАТО, но полномасштабного вторжения там не было.

Я считаю, что было бы правильно, если бы Украина была членом НАТО. Если бы это было подкреплено реальным планированием и развертыванием сил, ядерным зонтиком и т.д., то думаю, это было бы эффективно для сдерживания России. Это своего рода золотой стандарт членства в НАТО.

Думаю, сейчас мы ищем что-то не столь высокое, как золотой стандарт 10 из 10. Однако что-то, возможно, 8 или 9 из 10, которые будут гарантиями безопасности со стороны ряда стран НАТО, развертыванием сил, обязательствами по обучению и оснащению Украины в будущем, а также ускорением интеграции Украины в Европу. Все эти вещи повышают безопасность, хотя и не такие хорошие, как членство в НАТО.

Два варианта развития событий, если США выйдут из переговоров

В то же время Европа все больше соглашается с возможностью того, что США могут выйти из переговорного процесса. Может ли это на самом деле быть к лучшему?

Это просто зависит от того, что означает выйти из процесса. Если это означает, что переговорный процесс завершен, но санкции остаются в силе, возможно, даже усиливаются, а поставки оружия для Украины продолжаются, пусть даже на основе кредитов или закупок, а не безвозмездной помощи, то это было бы замечательно.

Выход из переговорного процесса также может означать прекращение санкций и военной поддержки Украины. Это было бы хуже.

Официальные лица США сигнализируют о том, что они готовы предложить разведывательную и материально-техническую поддержку британским и европейским силам, чтобы помочь в реализации мирного соглашения в Украине. Видите ли вы в этом серьезный прорыв последних решений Вашингтона?

Нет, не думаю, что это большой сюрприз. Думаю, мы знали, что именно так сделают Соединенные Штаты. США не брали на себя обязательства публично, потому что хотели сохранить давление на европейских союзников, чтобы те взяли на себя лидерство и собрали максимальные возможности, которые они могут предоставить, чтобы роль Штатов заключалась лишь в заполнении пробелов. Это то, что мы видим.

Что изменилось после ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме

Почему администрация Трампа оказывает большее давление на Украину, а не на Россию? Почему Трамп до сих пор отказывается называть Путина агрессором?

Трамп не хочет персонализировать разногласия с Россией, потому что надо посадить Путина за стол приговоров. Нужно добиться от Путина согласия на прекращение войны. Война идет, потому что нападает Россия. Поэтому вы должны втянуть Россию в процесс, чтобы сказать, что вам нужно прекратить боевые действия.

Думаю, это главная причина давления на Украину, особенно после той встречи в Овальном кабинете в феврале. Трамп ушел обеспокоенным тем, что Украина на самом деле не хочет заканчивать войну, что она также хочет продолжать воевать. Чем больше помощи мы предоставим, тем больше Украина будет воевать. Он хотел, чтобы Зеленский обязался немедленно прекратить войну, что тот и сделал. И я думаю, что сейчас вы видите гораздо больше согласования между США и Украиной, чем до этого момента.

Этот момент заставил Трампа оказывать давление на Зеленского, пытаясь втянуть и переманить Путина. Теперь, если то, что мы видели в Ватикане, продолжится, Трамп будет все больше разочаровываться в Путине за то, что тот не выполнил свою часть и не согласился на прекращение огня.

Как мы можем изменить мышление, что больше оружия для Украины – это не более длительная война, а более быстрый мир?

Правильно, я с этим согласен. Думаю, чем сильнее будет Украина, тем больше будет сдерживание от будущих атак России. Сейчас у нас все еще продолжаются боевые действия, и чем больше оружия у Украины, тем хуже для России, и Россия может почувствовать давление, чтобы остановить войну. Поэтому я считаю, что это правильно.

Однако, думаю, что президент Трамп посмотрел на это, как на ненужную войну – 3 года боев, много убитых людей. Поэтому его приоритетом, когда он говорит об этом, всегда является немедленное прекращение боевых действий. Вот почему так важно, что США и Украина сейчас пришли к согласию по этому вопросу. Это фактически означает, что Россия все еще хочет воевать.