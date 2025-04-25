На вопрос журналиста, хочет ли Трамп, чтобы его запомнили как президента, который расширил территорию Америки, он ответил, что не против.

Трамп в очередной раз заявил, что не шутит об идее сделать Канаду 51 штатом, а также подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии.

Мы теряем от 200 до 250 миллиардов долларов в год, поддерживая Канаду... Мы заботимся об их военных. Мы заботимся о каждом аспекте их жизни, и нам не нужно, чтобы они производили для нас автомобили. На самом деле, мы не хотим, чтобы они производили для нас автомобили. Мы хотим делать собственные автомобили. Нам не нужна их древесина. Нам не нужна их энергия. Нам ничего не нужно из Канады. И я говорю, что единственный способ, которым это действительно сработает, - это чтобы Канада стала штатом,

– заявил президент США.

Что касается Гренландии, то он считает ее присоединение к Штатам важным для национальной и международной безопасности.