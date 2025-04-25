На питання журналіста, чи хоче Трамп, щоб його запам'ятали як президента, який розширив територію Америки, він відповів, що не проти.

Трамп вкотре заявив, що не жартує про ідею зробити Канаду 51 штатом, а також підтвердив зацікавленість у купівлі Гренландії.

Ми втрачаємо від 200 до 250 мільярдів доларів на рік, підтримуючи Канаду… Ми піклуємося про їхніх військових. Ми піклуємося про кожен аспект їхнього життя, і нам не потрібно, щоб вони виробляли для нас автомобілі. Насправді, ми не хочемо, щоб вони виробляли для нас автомобілі. Ми хочемо робити власні автомобілі. Нам не потрібна їхня деревина. Нам не потрібна їхня енергія. Нам нічого не потрібно з Канади. І я кажу, що єдиний спосіб, яким це справді спрацює, — це щоб Канада стала штатом,

– заявив президент США.

Що ж до Гренландії, то він вважає її приєднання до Штатів важливим для національної і міжнародної безпеки.