Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Чем интересна новая обложка The Economist

На новой обложке издания изображен белоголового орлана – национальный символ США. Правда, он перевязан бинтами. Эта иллюстрация сопровождает материал, посвященный первым 100 дням второго президентского срока Дональда Трампа.

В редакционной колонке британское издание называет Трампа "революционером", который, по их мнению, уже успел серьезно подорвать демократические институты Соединенных Штатов. Журналисты предостерегают, если его не остановят избиратели, инвесторы или судебная система, он может еще больше давить на систему и продолжить движение в сторону авторитарного правления.

Обложка, которую посвятили первым 100 дням президентства Трампа / Фото The Economist

Заметим, что число 1361, которое размещено на обложке, символизирует количество дней до следующих президентских выборов в США.

К слову, Bloomberg пишут, что Трамп оказался втянутым в несколько войн: в Украине, на Ближнем Востоке, с Ираном, холодную войну с Китаем и глобальную торговую войну. В издании отметили, что в ближайшие недели станет понятно, сумеет ли президент США заключить соглашения, что помогут снизить напряжение, или же, как прогнозирует министр финансов Скотт Бессент, побуждать союзников присоединиться к экономическому противостоянию с Китаем.