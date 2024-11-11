В частности, ракетами Storm Shadow, дальностью около 250 километров. Встреча состоится в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Telegraph.

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Стармер и Макрон обсудят с Байденом дальнобойные удары

Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, Лондон надеется на разрешение действующего лидера США на дальнобойные удары Украины по России, которого Киев добивается уже много месяцев. И сделать это стремятся как можно скорее, то есть до инаугурации Дональда Трампа на пост президента в январе.

Мы очень хотим убедиться, что сможем максимально эффективно использовать время от сегодня до 20 января, а не просто откладывать все на потом, до следующей администрации,

– рассказал один из собеседников издания.

В течение нескольких месяцев в кулуарах продолжались споры о том, можно ли позволить Украине запускать ракеты Storm Shadow вглубь российской территории. Пока же Киев может использовать ракеты на российской территории только в ограниченных случаях.

В частности, это касается ударов по войскам, которые находятся возле границы, хотя точные договоренности никогда не обнародовались. Издание отмечает, что украинский президент Владимир Зеленский уже несколько месяцев призывает разрешить удары вглубь России.

По данным The Telegraph, в случае получения разрешения на дальнобойные удары до вступления Трампа в должность, отменить его будет сложнее. Другой источник рассказал, что Байден, как ожидается, "включит краны", передав Украине большую финансовую помощь в течение нескольких недель до того, как он покинет Белый дом.

Кроме того, Стармер и Макрон будут обсуждать потенциальные последствия будущего президентства Дональда Трампа для Ближнего Востока и возможность торговой войны с Европой.

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что продолжаются переговоры с США и союзниками по использованию ракет Storm Shadow по России. Так, недавние переговоры президент США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера Столтенберг поддержал.