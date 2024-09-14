В западных СМИ считают, что бить по российской территории таки позволят. По их утверждениям, это может быть "частью более широкого плана".

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"Разрешили, но пока не хотят об этом объявлять"

В The Guardian отметили, что Стармер прилетел на встречу с Байденом на фоне эскалации напряженности с Кремлем после того, как Великобритания дала понять, что США якобы согласились позволить Украине использовать ракеты Storm Shadow для бомбардировки России. Ранее сообщалось, что Великобритания тоже не против использования этого вооружения для атак на российские объекты.

На встрече Байден заявил, что использование Украиной этих ракет по России не будет означать, что НАТО начнет войну против Путина. Поэтому как и действующий президент США, так и пресс-секретарь Белого дома отвергла все угрозы Кремля, которые россияне выразили на днях.

Впрочем, Стармер рассказал, что встреча не касалась конкретного решения по Storm Shadow, хотя там "была длинная и продуктивная дискуссия по ряду проблем, включая Украину".

Британские источники сообщают, что Лондон и Вашингтон решили разрешить Украине использовать ракеты большой дальности, но пока не хотят об этом объявлять. Развертывание ракет, добавляют западные официальные лица, должно быть частью более широкого плана, направленного на прекращение полномасштабной войны,

– отметили в The Guardian.