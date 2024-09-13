Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что дискуссия об ударах вглубь России возникла не так давно. Он добавил, что Украина начинала ее очень осторожно, но, к счастью, процесс обсуждения такой возможности развился достаточно динамично.

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Повлиял Иран

По мнению Максима Несвитайлова, соглашение России и Ирана о предоставлении баллистических ракет для вероятных атак по Украине существенно повлияло на позицию Соединенных Штатов Америки.

"США действуют по принципу, если Россия осуществляет эскалацию, то они отвечают на это", – отметил эксперт-международник.

Он отметил, что в США неоднократно публично говорили о том, что передача Ираном баллистических ракет стране-агрессору будет считаться новым этапом эскалации.

Теперь они обязаны ответить на это. Зеркальным ответом будет разрешение наносить удары западным вооружением вглубь России. Похоже, что решение уже принято, но его объявят во время Генеральной Ассамблеи ООН,

– высказался Несвитайлов.

Политолог объяснил, что это будет происходить именно тогда, из-за желания эффектно представить решение Джо Байдена и, возможно, попытаться усилить предвыборную кампанию Камалы Харрис.

Важно! В The Times пишут, что президент США рассматривает возможность позволить Украине использовать ракет Storm Shadow и Scalp для ударов по России, однако это решение зависит от поддержки Великобритании и Франции.