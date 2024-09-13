Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что в США опасаются российского ядерного оружия. Это один из важных факторов, который влияет на принятие решений.

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Влияние западной прессы

Михаил Шейтельман предположил, что положительная активность западной прессы относительно разрешения на применение американского оружия по территории России влияет на общественное мнение США. Это может стать одним из факторов, который обусловит решение Байдена, ведь он будет понимать, что общество его поддерживает.

В Bloomberg пишут, что решение о разрешении вступит в силу с 25 сентября, когда состоится открытие Генассамблеи ООН. Если это так, то осталось ждать менее 2 недель,

– добавил он.

Дальнобойное оружие для Украины

По мнению Михаила Шейтельмана, частые заявления Байдена об оружии для Украины и недавний визит Энтони Блинкена в Киев указывает, что говорится не только о разрешении на применение Storm Shadow, но и о ATACMS.

Политтехнолог отметил, что Storm Shadow дороже, чем ATACMS и их гораздо меньше изготовлено. Также британские ракеты имеют большую дальность поражения – более 500 километров, а ракеты США – 300.

Разрешение на атаки Storm Shadow ввиду эскалации опаснее, чем разрешение на удары ATACMS,

– высказался он.

Ограничения для применения

По мнению Шейтельмана, если США даст разрешение на применение своих дальнобойных ракет, то могут быть ограничения по дальности поражения до 150 километров.

Недавно Рустем Умеров и Андрей Ермак возили в Вашингтон список целей, которые Украине надо уничтожить на территории России. США может одобрить его, чтобы Силы обороны во время атак придерживались только конкретных объектов,

– сказал политтехнолог.

По его мнению, США также может ограничить передачу разведданных из России, ведь без этого Украине будет сложно обезвреживать важные военные цели противника.