Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден "не исключает", что Украина может получить разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным западным оружием.

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Получит ли Украина разрешение на удары

У Байдена спросили, снимут ли Соединенные Штаты ограничения на использование Украины оружия большой дальности в войне против России. В ответ президент США заявил, что его администрация "сейчас решает это".

Журналисты Reuters отметили, что ранее США неохотно снабжали или санкционировали использование оружия, которое могло бы поразить цели глубоко в России, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта.

На прошлой неделе источники сообщили журналистам, что Соединенные Штаты были близки к соглашению о предоставлении Украине такого оружия, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку США "решают технические проблемы перед любой поставкой".

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировали совместный визит в Киев. Они планируют посетить Украину уже на этой неделе.