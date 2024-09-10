Об этом 10 сентября во время совместной пресс-конференции в Лондоне объявил Ламми.
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Глава МИД Великобритании и Госсекретарь США посетят Киев на этой неделе
После совместной Ламми с Блинкеном пресс-конференции в Лондоне стало известно об их намерении посетить Украину уже на этой неделе.
По словам Ламми, это будет первый такой совместный визит за более чем десятки лет.
Сегодня я могу подтвердить, что на этой неделе мы с Энтони поедем в Киев – первый совместный визит такого рода за более чем десятилетие. Мы являемся ближайшими союзниками, поэтому я рад, что мы будем путешествовать вместе, демонстрируя нашу преданность Украине,
– отметил Ламми.