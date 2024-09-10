Правда, из-за мягкой формулировки – если будет необходимость и позволит ситуация с безопасностью. Однако, вероятно, вскоре начнёт решаться вопрос относительно ударов западным оружием вглубь территории России. Больше об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Что стоит за "секретным отчетом"

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" объяснил, что Украина и Россия, к сожалению, имеют общее представление о завершении войны. Оно выглядит по условной доктрине "Берлин 1945 года":

в наших глазах – пылающая Москва, украинские солдаты фотографируются на фоне Кремля, а танки Abrams проезжают по Красной площади;

у вражеских – радиоактивный пепел в Киеве и российские бронемашины в Ужгороде.

Однако американцы совсем иначе видят формат победы. На современном этапе почти каждая война для США завершалась переговорами. Даже Иракская кампания, где взяли Багдад, так или иначе закончилась за столом переговоров.

Американцы не раз подчеркивали, что для них победа Украины – это прежде всего сильная переговорная позиция. Если на этом фоне россияне много говорят о переговорах, и украинская власть уже несколько месяцев настойчиво повторяет, что второй Саммит мира начнет определенный переговорный формат, то логика Соединенных Штатов довольно проста,

– отметил Александр Краев.

Если украинцы хотят идти на переговоры, то нужно немедленно поставить Украину в позицию силы, то есть позволить нанести россиянам достаточно весомые потери. Однако не таких, чтобы Россия применила ядерное оружие или обратилась к Китаю.

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Говорится о том, чтобы Украина самостоятельно выдвигала определенные условия и добивались от страны-агрессора консенсусов путем модераторства США и других партнеров. Поэтому передача ракет и начало разговоров о переговорах абсолютно четко укладываются на Западе. Ракеты – это сильная позиция на переговорах.