Щоправда, через м'яке формулювання – якщо буде необхідність та дозволить безпекова ситуація. Однак, імовірно, невдовзі почне розв'язуватися питання щодо ударів західною зброєю вглиб території Росії. Більше про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Що стоїть за "секретним звітом"

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" пояснив, що Україна та Росія, на жаль, мають спільне уявлення про завершення війни. Воно виглядає за умовною доктриною "Берлін 1945 року":

у наших очах – палаюча Москва, українські солдати фотографуються на тлі Кремля, а танки Abrams проїжджають Червоною площею;

у ворожих – радіоактивний попіл у Києві та російські бронемашини в Ужгороді.

Однак американці зовсім інакше бачать формат перемоги. На сучасному етапі майже кожна війна для США завершувалася перемовинами. Навіть Іракська кампанія, де взяли Багдад, так чи інакше закінчилася за столом переговорів.

Американці не раз наголошували, що для них перемога України – це насамперед сильна переговорна позиція. Якщо на цьому тлі росіяни багато кажуть про перемовини, і українська влада вже декілька місяців настирливо повторює, що другий Саміт миру започаткує певний переговорний формат, то логіка Сполучених Штатів доволі проста,

– зазначив Олександр Краєв.

Якщо українці хочуть йти на перемовини, то потрібно негайно поставити Україну в позицію сили, тобто дозволити завдати росіянам достатньо вагомих втрат. Однак не таких, щоб Росія застосувала ядерну зброю чи звернулася до Китаю.

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Мовиться про те, щоб Україна самостійно висувала певні умови й добивалися від країни-агресорки консенсусів шляхом модераторства США та інших партнерів. Тому передача ракет та початок розмов про перемовини абсолютно чітко вкладаються на Заході. Ракети – це сильна позиція на переговорах.