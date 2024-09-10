У розмові з 24 Каналом генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен оцінив шанси мирних переговорів між Києвом та Москвою. До слова, у РНБО ставлять під сумнів бажання диктатора вести конструктивний діалог щодо завершення війни.

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Яка ймовірність переговорів

Як зазначив генерал-майор Великої Британії у відставці, ймовірність оцінюється за певними критеріями: низька, середня або висока.

Я вважаю, що на цей момент ймовірність переговорів (між Україною та Росією – 24 Канал) низька, адже цілі Росії все ще досить імперіалістичні. Це потрібно змінювати,

– мовив Чепмен.

За його словами, успіх Збройних Сил України в Курській області допомагає наблизити мир. Втім, наразі ще далеко до моменту, коли переговори будуть можливими, або прийнятними з погляду будь-якої сторони.

Зверніть увагу! Уряд Німеччини має сумніви, що у Кремлі готові до мирних переговорів.

"Кожен має занадто багато того, що можна втратити. Зокрема, ймовірно, буде підірвана позиція Путіна. У нього досі є імперське мислення і він все ще думає, що може перемогти", – додав генерал-майор Великої Британії у відставці.

Перемога Росії все ще залежить від того, щоб Україна вичерпала підтримку Заходу. З погляду Києва операція у Курській області відіграє важливе значення, адже вона дала імпульс Заходу, продемонструвавши, що Україна взяла ініціативу і показала динаміку.

Це справді важливі речі, особливо з психологічного погляду для прихильників на Заході,

– наголосив Чепмен.

Зауважимо, на засіданні у форматі "Рамштайн" 6 вересня український лідер заявив, що війна може закінчитися вже восени. Однак це залежить від того, наскільки сильний тиск на Росію чинитимуть союзники України.