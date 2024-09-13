В то же время Кир Стармер отверг угрозы Путина в сторону НАТО, который заявил, что предоставление Украине соответствующего разрешения будет означать войну Альянса с Россией. По его словам, Лондон не стремится ни к какому конфликту с Россией.

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Разрешение на дальнобойные удары по России. Что ожидать?

Как отмечают эксперты, именно слова о нежелании Лондона вступать в прямую конфронтации с Москвой определили ответ на вопрос, планирует ли Стармер вместе с президентом США Джо Байденом выполнять просьбу Украины относительно дальнобойных ударов.

Стармер дал понять, что во время встречи в Белом доме с президентом Байденом, не будет предоставлено разрешение на развертывание Украиной западных ракет для уничтожения авиационных и ракетных баз на территории России,

– пишет издание itv.

В то же время премьер Британии назвал "тактическим" решение о расширении использования дальнобойных ракет Storm Shadow по России. Он акцентировал, что его дискуссии с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии.

Обратите внимание! Однако, по словам политика, новая стратегическая структура, которая будет согласована с Вашингтоном, определит окончательный ответ для Украины относительно британских ракет Storm Shadow. Накануне СМИ писали, что именно этим оружием могут позволить Киеву бить по России.