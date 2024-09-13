На днях самоназванный президент России заявлял о возможной войне с НАТО, угрожая Альянсу. Стармер отметил, что Москва ответственна за незаконное вторжение в Украину и имеет все возможности для прекращения боевых действий.
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Великобритания отвергает путинские угрозы
Премьер-министр Великобритании во время разговора с журналистами на пути в Вашингтон отметил, что Украина имеет полное право на самооборону. Он также высказался о важности предоставления Украине необходимых возможностей для отпора агрессии.
Россия начала этот конфликт. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону,
– сказал Стармер.
Стармер уточнил, что его визит в США направлен на обсуждение дальнейшей поддержки Украины. Он отказался комментировать информацию о ракетах Storm Shadow, но подчеркнул стратегический контекст принятия соответствующего решения.
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На фоне сообщений о том, что НАТО предоставит Украине разрешение бить вглубь России западным оружием, Путин решил пригрозить Альянсу. Главарь Кремля сказал, что соответствующее решение якобы будет означать прямое участие Запада в войне с Россией.