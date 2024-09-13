На днях самоназванный президент России заявлял о возможной войне с НАТО, угрожая Альянсу. Стармер отметил, что Москва ответственна за незаконное вторжение в Украину и имеет все возможности для прекращения боевых действий.

Смотрите также Харьковские фортификации․ Как фиктивные "бизнесмены" тормозят уголовные дела – расследования

Великобритания отвергает путинские угрозы

Премьер-министр Великобритании во время разговора с журналистами на пути в Вашингтон отметил, что Украина имеет полное право на самооборону. Он также высказался о важности предоставления Украине необходимых возможностей для отпора агрессии.

Россия начала этот конфликт. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону,

– сказал Стармер.

Стармер уточнил, что его визит в США направлен на обсуждение дальнейшей поддержки Украины. Он отказался комментировать информацию о ракетах Storm Shadow, но подчеркнул стратегический контекст принятия соответствующего решения.

Обратите внимание! Авторитетные писали, что США могут позволить Украине бить дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow вглубь России. Пока нет официального подтверждения этой информации.

Смотрите также Гибридные игры: почему Россия запускает дроны по странам Европы и куда делись "красные линии" НАТО

На фоне сообщений о том, что НАТО предоставит Украине разрешение бить вглубь России западным оружием, Путин решил пригрозить Альянсу. Главарь Кремля сказал, что соответствующее решение якобы будет означать прямое участие Запада в войне с Россией.