Во время российских атак по Украине ракетами и дронами периодически последствия ощущают на себе и другие страны. Стоит заметить, что не всегда речь идет о соседних государствах. К примеру, 7 сентября ирано-российский дрон упал на востоке Латвии, которая не имеет общей границы с Украиной.

За время полномасштабной войны россияне нарушили воздушное пространство не менее 5 членов НАТО во время атак по Украине. Еще 2 страны, в чье воздушное пространство иногда заходят дроны и ракеты врага, членами Альянса не являются.

Почему Россия испытывает терпение НАТО и чего стремится достичь подобными инцидентами – читайте в материале 24 Канала.

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Первое испытание для союзников

10 марта 2022 года. Третья неделя полномасштабной войны в Украине. Рядом с кадрами из украинских сел и городов, находящихся под бомбежками, фигурируют громкие заголовки о том, что в столице Хорватии упал неизвестный дрон.

Позже стало известно, что это советский беспилотник Ту-141. Летательный аппарат нарушил воздушное пространство аж трех стран – Румынии, Венгрии и Хорватии. Военно-воздушные силы трех стран наблюдали за БПЛА, пока он не упал в Загребе.

Последствия падения беспилотника в Загребе: смотрите видео

Такое нарушение воздушного пространства Альянса стало первым испытанием для союзников. Россия начала обвинять в запуске беспилотника Украину, апеллируя к тому, что советские аппараты есть на вооружении обеих стран, а российские войска уже якобы давно не применяют их.

И все бы ничего, если бы не одно но. Украинский дрон идентифицировать было бы чрезвычайно просто, ведь маркировка всей советской техники после распада СССР была изменена с красной звезды на желтый трезубец. Зато Россия символику на технике не меняла.

Должной реакции от союзников так и не было. Украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке тогда заявляли, что россияне перепутали село Ярунь на Житомирщине и район Ярун в хорватской столице, поскольку латиницей они пишутся одинаково – Yarun. И все же со временем история с беспилотником в Хорватии была забыта, однако россияне тогда не увидели решительного ответа, который бы дал понимание, что еще одно нарушение воздушного пространства НАТО будет иметь катастрофические для Москвы последствия.

Ракеты и дроны в Молдове

Молдова из всех соседей больше всех косвенно страдает от российских ударов по Украине (после нашего государства, конечно). Молдова не является членом НАТО, а еще не имеет авиации для патрулирования неба. Имеющиеся советские системы ПВО – устаревшие и слабые, что признают сами представители тамошнего Минобороны. Воздушное пространство страны россияне нарушали неоднократно:

10 октября 2022 года во время первого массированного удара по энергетике по меньшей мере 3 крылатые ракеты "Калибр" пролетели через территорию Молдовы в направлении западных областей Украины;

31 октября 2022 года обломки сбитой российской ракеты упали на севере Молдовы;

5 декабря 2022 года после атаки по Украине возле города Брычень обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской ракеты;

10 февраля 2023 года по меньшей мере 2 ракеты пролетели через территорию Молдовы;

25 сентября 2023 года обломки ракеты С-300 упали во временно оккупированном Приднестровье. Вероятно, это ракета украинской ПВО;

28 сентября 2023 года обломки ракет обнаружили в озере в 35 километрах от Кишинева;

11 февраля 2024 года в Молдове упали обломки ирано-российского дрона Shahed. На месте падения обнаружили боевую часть с 50 килограммами взрывчатки.



Обломки дрона, найденного после падения 11 февраля 2024 года / Фото пограничной службы Молдовы

17 февраля 2024 года в Молдове снова обнаружили обломки ирано-российского БПЛА;

4 апреля 2024 года на территории страны снова обнаружили обломки БПЛА.

После каждого инцидента официальный Кишинев дает дипломатические ответы россиянам: МИД вызывает посла, а власть осуждает российскую агрессию и выражает поддержку Украине. Вариантом защиты от российских ракет и дронов для Молдовы могла бы стать разве что помощь соседней Румынии, однако и у нее есть проблемы.

Румыния построила укрытия в приграничных районах

Впервые румынское воздушное пространство нарушил беспилотник Ту-141. Однако уже через 3 дня на территории Румынии приземлили российский разведывательный дрон, вероятно "Орлан-10". Однако официальный Бухарест высказал предположение, что дрон не является военным, и эту историю предали забвению.

10 февраля 2023 года во время массированной атаки по Украине тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские ракеты нарушили пространство Румынии и Молдовы. Если Кишинев подтвердил эту информацию, то Бухарест – отрицал.

И вот летом 2023 года ситуация для румынских приграничных районов, граничащих с Украиной в районе дельты Дуная, стала сложной. Россияне чуть ли не каждую ночь атаковали пограничные города Измаил, Килию, Рени и окрестные села. Например, 25 июля 2023 года ирано-российские дроны атаковали пункт пропуска на украинско-румынской границе в Рени.

Количество случаев, связанных с тем, что жители приграничных районов слышат взрывы, видят работу ПВО и находятся под угрозой из-за возможного падения обломков, заставило румынские власти построить укрытие, в частности, в селе Плауру, находящемся напротив Измаила.



Кроме того, в приграничных регионах начали работать сигналы воздушной тревоги.



Взрывы в Румынии после атаки по Украине 6 августа 2023 года / Фото с фейсбук-страницы Олега Николенко

Во время атаки ночью 8 сентября 2024 года по меньшей мере один ирано-российский дрон некоторое время летал над Румынией и за ним наблюдали истребители F-16. После он вернулся на территорию Украины. В ответ на вопрос, почему же дрон не сбили, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что страна не обязана этого делать, потому что целями были не объекты на территории страны.

На следующий день в Румынии нашли обломок "Шахеда".

Смерть польских граждан и поиски дрона

15 ноября 2022 года. На тот момент россияне совершили одну из самых массированных атак по Украине, нанося удары по энергетическим объектам по всей стране. Впоследствии появились сообщения о том, что две ракеты упали на территории Польши в селе Пшеводув, в результате чего погибли два человека.

Последствия падения ракеты в Пшеводуве: смотрите видео

Позже Польша в результате проведенного расследования заявила, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Если это действительно так, то это означает, что российская крылатая ракета маневрировала у украинско-польской границы, а ракета ПВО – нет, поэтому упала на польской территории.

Так или иначе, но этой трагедии не случилось бы, если бы не российская атака. Однако этот эпизод привел к похолоданию в отношениях Варшавы и Киева, а многие радикальные поляки обвинили Украину в "убийстве двух польских граждан".

Однако дальнейшие российские атаки в приграничных районах западных областей заставили Польшу поднимать авиацию в воздух. И 24 марта 2024 года российская ракета (вероятно Х-101) залетела на территорию Польши и находилась там 39 секунд. Польская ПВО не перехватывала ракету – и развернулась в сторону Украины.

26 августа 2024 года во время очередной ночной атаки ирано-российский "Шахед" залетел в воздушное пространство Польши, где был более 33 минут и исчез с радаров в Люблинском воеводстве. Польская армия заявила, что не сбила дрон из-за плохих погодных условий, но обломки беспилотника не нашли до сих пор.

8 июля 2024 года Украина и Польша подписали соглашение по безопасности, в котором польская сторона инициировала положение о наработке механизмов, которые позволят Польше сбивать российские ракеты еще над нашей территорией.



Однако НАТО отказывается от подобных инициатив.

"Шахеды" сбивает только сателлит России

Неожиданно в перечне стран, которые "случайно" атакует Россия, оказался ее верный сателлит – Беларусь. Впервые ирано-российский дрон залетел на территорию страны в июле 2024 года и взорвался в 120 километрах от границы.

По меньшей мере дважды белорусская авиация сбивала российские дроны. Впервые этот факт воздушные силы Беларуси подтвердили 5 сентября 2024 года, заявив об атаке двух неизвестных БПЛА. Минск не спешит признавать, что это российские беспилотники. Той ночью, по данным мониторинговых каналов, "Шахеды" нарушили воздушное пространство Беларуси.

Падение сбитого дрона в Беларуси: смотрите видео

Дрон сбили под Гомелем, в результате падения обломков было зафиксировано повреждение крыши кирпичного здания.

Относительно того, почему российские дроны летят в Беларусь, мнения экспертов разнятся. Однако самой распространенной является проблема с навигацией в дронах, которые сейчас производит Россия: под влиянием санкций пришлось искать альтернативные компоненты, которые, очевидно, не слишком хорошо работают.

Еще одна версия – работа украинской РЭБ. В подтверждение этому военный эксперт Александр Коваленко приводит в пример эпизод возвращения двух "Шахедов" на территорию России, где их пришлось сбивать вражеской ПВО.

Дроны долетели до Латвии

Ирано-российские дроны долетели и до стран Балтии, а если точнее, – в Латвию. 7 сентября 2024 года неизвестный беспилотник упал в Гайгалавской волости Резекненского края. Позже было установлено: это один из "Шахедов", который во время ночной атаки полетел в Беларусь.

Командующий Вооруженными силами Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил, что боевая часть после падения не детонировала, ее обезвреживали специалисты. В то же время как и Вооруженные силы, так и Минобороны страны апеллируют к тому, что Латвия не была целью дрона.

Однако по причине этого инцидента Латвия усиливает ПВО на восточных границах. В то же время глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис возмутился случившимся и назвал этот инцидент результатом безразличия союзников.

Инциденты, немыслимые 3 года назад, теперь воспринимаются как рутина. Ничто не должно падать на Украину, или Латвию, или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привела наша бездеятельность,

– подчеркнул Ландсбергис.

НАТО осудило этот инцидент и выразило обеспокоенность действиями России, которые направлены на эскалацию.

Где у НАТО "красные линии"?

Из всех соседей Украины российские ракеты и дроны не нарушили разве что воздушное пространство Словакии. И тенденция последних недель показывает, что это, вероятно, лишь вопрос времени. Кроме того, если "Шахеды" смогли через всю Беларусь долететь до Латвии, то такими же являются угрозы для Литвы.

Угроза же для Польши, Румынии, Молдовы и даже Беларуси остается высокой. Вот дополнит ли этот список Венгрия – прогнозировать не стоит.

Конечно, членов НАТО нельзя осудить за действия, или, как говорит Ландсбергис, бездействие. Причина тому проста – Запад хорошо помнит Вторую мировую войну. И помнит не из-за "побед", а из-за тех трагедий, которые она принесла. Более того, война, которая продолжается в Украине, только его ретравматизирует. Учитывая то, что наша страна 11-й год живет в условиях войны, из которых почти 3 – полномасштабная война, мы смотрим на ситуацию иначе и воспринимаем угрозы иначе.

И все же, что точно нужно сделать Альянсу, так это продемонстрировать России, что существует граница, которую переходить ей должно быть страшно. Сегодня обломки дрона падают на безлюдную местность страны НАТО. Но завтра они могут упасть и на жилой дом, и пока российские дроны летают по Восточной Европе, до тех пор угроза существует не только для украинских граждан.

Очевидно, Россия ведет гибридную войну. Это происходит вместе с кибератаками и нарушениями воздушного пространства истребителями, в частности над Балтийским морем. Россия ведет активную пропаганду, финансирует пророссийские организации, а беспилотники, которые нарушают воздушное пространство, – такая себе "разведка боем", чтобы понять, насколько далеко можно зайти в своих планах.