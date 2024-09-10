Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что это в очередной раз демонстрирует опасность, которая является результатом действий Путина. Он также добавил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы укрепить Украину.

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Какова реакция США на российские дроны в Румынии и Латвии

Кирби отметил, что российские БпЛА не просто пересекли границу стран-членов НАТО, но и упали на их территории.

Это, к сожалению, не новое явление, которое произошло во время войны в Украине, когда фрагменты ракет или фрагменты беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территории соседней страны,

– отметил он.

Кирби добавил, что США внимательно следят за подобными инцидентами. Он также отметил, что американское правительство постоянно коммуницирует с союзниками и партнерами по этому поводу.

"Но это лишь подчеркивает опасность, которую война господина Путина в Украине вызвала для всего европейского континента, и тот факт, что ландшафт безопасности изменился – не изменился, не изменится, а уже изменился – именно поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы Украина была способна защитить себя", – подчеркнул Кирби.

К слову, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что российские дроны начали падать на территории НАТО из-за бездействия стран-членов Альянса. Он подчеркнул, что его страна поддержит "решительный ответ" союзников.