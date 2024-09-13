Водночас Кір Стармер відкинув погрози Путіна у бік НАТО, який заявив, що надання Україні відповідного дозволу означатиме війну Альянсу з Росією. За його словами, Лондон не прагне жодного конфлікту з Росією.

Дивіться також Путін грозить війною, Захід сподівається на діалог: аналіз Time про дозвіл на удари вглиб Росії

Дозвіл на далекобійні удари по Росії. Що очікувати?

Як зазначають експерти, саме слова про небажання Лондона вступати в пряму конфронтації з Москвою визначили відповідь на запитання, чи планує Стармер разом з президентом США Джо Байденом виконувати прохання України щодо далекобійних ударів.

Стармер дав зрозуміти, що під час зустрічі в Білому домі з президентом Байденом, не буде надано дозволу на розгортання Україною західних ракет для знищення авіаційних і ракетних баз на території Росії,

– пише видання itv.

Водночас прем'єр Британії назвав "тактичним" рішення щодо розширення використання далекобійних ракет Storm Shadow по Росії. Він акцентував, що його дискусії з Байденом будуть повністю зосереджені на стратегії.

Зверніть увагу! Проте, за словами політика, нова стратегічна структура, яка буде узгоджена з Вашингтоном, визначить остаточну відповідь для України щодо британських ракет Storm Shadow. Напередодні ЗМІ писали, що саме цією зброєю можуть дозволити Києву бити по Росії.