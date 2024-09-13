За словами самоназваного президента, надання дозволу Україні на використання ракет великої дальності по Росії – це нібито пряме залучення НАТО до війни.

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Дозволі на удари вглиб Росії: аналіз заяв

Міжнародні журналісти кажуть, що це питання буде одним із тих, які обговорюватимуть президент США та прем'єр Британії на найближчих переговорах.

Разом з тим Путін стверджує, що використання Україною ракет Storm Shadow по Росії нібито "змінить природу конфлікту", змусивши Кремль "відповісти".

Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону,

– коментував слова диктатора Кір Стармер, британський прем'єр, що вирушив на переговори до Байдена.

Стармер та Джо Байден обговорять можливість дозволу для України на удари по Росії, на чому наголошують у The Time. За словами аналітиків, деякі західні посадовці сподіваються, що відповідне рішення може змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Хоча США можуть дати зелене світло для Storm Shadow та їхніх французьких еквівалентів Scalp, це може не торкнутися американських балістичних ракет ATACMS на тлі стурбованістю щодо можливої реакції Путіна,

– йдеться в матеріалі.

Зверніть увагу! ЗМІ згадали у статті одного з українських військових, який розкритикував обмеження на використання зброї, вважаючи, що це не допоможе виграти війну.