По словам самоназванного президента, предоставление разрешения Украине на использование ракет большой дальности по России – это якобы прямое вовлечение НАТО в войну.

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Разрешении на удары вглубь России: анализ заявлений

Международные журналисты говорят, что этот вопрос будет одним из тех, которые будут обсуждать президент США и премьер Великобритании на ближайших переговорах.

Вместе с тем Путин утверждает, что использование Украиной ракет Storm Shadow по России якобы "изменит природу конфликта", заставив Кремль "ответить".

Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону,

– комментировал слова диктатора Кир Стармер, британский премьер, отправившийся на переговоры к Байдену.

Стармер и Джо Байден обсудят возможность разрешения для Украины на удары по России, что отмечают в The Time. По словам аналитиков, некоторые западные чиновники надеются, что соответствующее решение может заставить Россию сесть за стол переговоров.

Хотя США могут дать зеленый свет для Storm Shadow и их французских эквивалентов Scalp, это может не коснуться американских баллистических ракет ATACMS на фоне обеспокоенности относительно возможной реакции Путина,

– говорится в материале.

Обратите внимание! СМИ упомянули в статье одного из украинских военных, который раскритиковал ограничения на использование оружия, считая, что это не поможет выиграть войну.