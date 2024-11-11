Недавно, сын Дональда Трампа потроллил президента Зеленского, опубликовав с ним видео, которое подписал: "У вас осталось 38 дней до потери помощи". Впрочем, Варшава не планирует оставлять Украину в зависимости от настроений республиканцев, передает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Польша хочет создать альянс вокруг Украины на случай, если Трамп планирует "кинуть" Киев

Отмечается, что премьер-министр Дональд Туск скоро встретится с премьером Британии Киром Стармером, президентом Франции Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. Глава польского правительства хочет обсудить вероятное влияние будущего президентства Трампа на военную поддержку Украины.

Туск заявил, что возможное соглашение между Путиным и Трампом является серьезным вызовом для цивилизованного мира. Считается, что Франция, Великобритания и Польша – ключевые страны, которые способны предотвратить любые договоренности между США и Россией за спиной у Украины.

Ожидается, что Туск проведет встречу со Стармером в Варшаве или Лондоне на ближайшей неделе, а также примет Макрона и Рютте в Польше. Также премьер признал, что альянс будет предусматривать более тесное сотрудничество со странами Северной Европы и Балтии.

Инициатива Туска по формированию союза вокруг Украины – свидетельство того, что в Европе боятся, чтобы мирное соглашение с Путиным не привело к потере территорий Украины и вынужденного нейтралитета Киева.

Мы будем интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые разделяют наше видение геополитики и ситуации в Украине. Никто не стремится к эскалации конфликта, но также никто не хочет ослабления или даже капитуляции Украины. Это было бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов,

– объяснил свою инициативу Туск.

Ранее в The Telegraph сообщили, что Кир Стармер и Эмманюэль Макрон попытаются уговорить Трампа не сокращать поддержку Украины.

К слову, в Белом доме рассказали, что Байден использует остаток своего срока, чтобы убедить Трампа и Конгресс в необходимости и в дальнейшем предоставлять ресурсы Украине, чтобы она могла противостоять российской агрессии.