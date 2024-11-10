Уже 13 ноября Байден и Трамп встретятся с Байденом и Трампом встретятся в Овальном кабинете. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан поделился ожиданиями от предстоящего разговора президентов, передает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Байден будет убеждать Трампа не оставлять Украину

Журналистка поинтересовалась у Салливана, что планирует сделать нынешняя администрация Белого дома, чтобы новая продолжила придерживаться той же стратегии по поддержке Украины.

Салливан подчеркнул, что подход Байдена является в течение последних двух с половиной лет неизменным. Он заключается в том, чтобы поставить Украину в сильную позицию на поле боя, чтобы она, в конце концов, была в сильной позиции за столом переговоров.

Именно Украина должна решать, ради своего суверенитета и собственной территориальной целостности, когда и как она сядет за стол переговоров. Соединенные Штаты и коалиция наций, которую мы создали, должны продолжать поставлять Украине средства для защиты от жестокой российской агрессии,

– подчеркнул чиновник.

Также он подтвердил, что США передадут Киеву все средства, которые остались в утвержденном Конгрессом пакете помощи, до окончания срока полномочий Байдена.

Салливан отметил, что, кроме этого, Байден будет иметь возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе.

Президент будет доказывать Конгрессу и своему предшественнику, что нужно помогать Киеву в дальнейшем, "потому, что угроза для Украины будет оставаться независимо от того, что именно произойдет на поле боя или за столом переговоров".

К слову, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис прогнозирует, что российско-украинская война завершится тем, что Путин удержит 20% территории Украины, но 80% останутся демократическими и свободными.