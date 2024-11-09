Встреча состоится уже в среду, 13 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

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Байден и Трамп встретятся уже на следующей неделе

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах в США, таким образом уже во второй раз став президентом. Поэтому в Белом доме сегодня анонсировали встречу между сейчас еще действующим президентом и новоизбранным лидером, которая пройдет на следующей неделе.

По приглашению президента Байдена, президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете (рабочий кабинет президента США – 24 канал) в среду в 11:00,

– говорится в сообщении администрации.