Зустріч відбудеться вже у середу, 13 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення пресслужби Білого дому.
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Вже незабаром чинний президент США Джо Байден зустрінеться з новообраним лідером Дональдом Трампом у Білому домі стосовно майбутньої передачі влади останньому.
Зустріч відбудеться вже у середу, 13 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення пресслужби Білого дому.
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