Уже 13 листопада Байден і Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван поділився очікуваннями від майбутньої розмови президентів, передає 24 Канал із посилання на CBS News.

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Байден переконуватиме Трампа не залишати Україну

Журналістка поцікавилася у Саллівана, що планує зробити нинішня адміністрація Білого дому, аби нова продовжила дотримуватися тієї самої стратегії щодо підтримки України.

Салліван підкреслив, що підхід Байдена є протягом останніх двох з половиною років незмінним. Він полягає у тому, аби поставити Україну в найсильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, була в найсильнішій позиції за столом переговорів.

Саме Україна має вирішувати, заради свого суверенітету та власної територіальної цілісності, коли і як вона сяде за стіл переговорів. Сполучені Штати та коаліція націй, яку ми створили, повинні продовжувати постачати Україні засоби для захисту від жорстокої російської агресії,

– наголосив посадовець.

Також він підтвердив, що США передадуть Києву усі кошти, які залишилися у затвердженому Конгресом пакеті допомоги, до закінчення терміну повноваження Байдена.

Салліван зауважив, що, окрім цього, Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі.

Президент доводиме Конгресу і своєму попереднику, що потрібно допомагати Києву надалі, "тому, що загроза для України залишатиметься незалежно від того, що саме станеться на полі бою чи за столом переговорів".

До слова, екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс прогнозує, що російсько-українська війна завершиться тим, що Путін утримає 20% території України, але 80% залишаться демократичними і вільними.