Колишній командувач НАТО Джеймс Ставрідіс в ефірі CNN спрогнозував, що російсько-українська війна закінчиться тим, що президент Путін таки відбере 20 відсотків території України, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

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Яким буде кінець війни в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про свою здатність завершити війну в Україні за 24 години. Ставрідіс сказав, що коли республіканцю вдасться це зробити, він буде першим, хто проголосує за присудження йому Нобелівської премії.

За словами адмірала у відставці, Трамп тиснутиме на обидві сторони конфлікту, аби всадити їх за стіл переговорів. Врешті-решт, російська агресія в Україні матиме схожий кінець, що й Корейська війна.

Путін, на жаль, матиме приблизно 20 відсотків України, ту частину, яку він зараз утримує, але решта України, 80 відсотків, усі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаються демократичними, вільними,

– сказав Ставрідіс.

Він додав, що Україна також отримає шлях до НАТО, можливо, через років три – п'ять.

На його думку, переговори про припинення вогню та остаточне врегулювання займуть місяці.

Ставрідіс також сказав, що угода, ймовірно, включатиме якусь демілітаризовану зону між двома сторонами, так само, як і у випадку з Кореєю. І, можливо, її партрулюватимуть європейські солдати.

До слова, нещодавно видання WSJ оприлюднило так званий "мирний план" Трампа. У ньому йдеться, що Київ змусять відмовитися від НАТО і частини територій.