Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий аналітик Ян Матєєв, наголосивши, що поки що все, про що мовиться в цьому плані, грає більше на користь Путіна. Матвєєв зазначив, що вважає цей план жахливим, бо він залишає Україну без гарантій безпеки в майбутньому.

Дивіться також "Цього не буде": республіканець сказав, чого точно не зробить Трамп щодо України

Що може запропонувати Трамп

Один з пунктів плану – відмова України вступати до НАТО, натомість Зеленський заявив, що чіткий сигнал про гарантоване запрошення України до Альянсу – це основа для того, щоб країна могла почувати себе певною мірою захищеною. Це, зі слів Матвєєва, логічно, адже Україну, як не раз наголошував Зеленський, може захистити або ядерна зброя, або НАТО.

"Є 3 сценарії, які можуть відбутися: Трамп погодиться на умови Путіна (це буде гірший варіант для України); або ж все продовжиться так, як зараз, з певними коригуваннями, і США будуть підтримувати Україну та її боротьбу за незалежність; або Трамп завалить Україну зброєю, надасть більше дозволів застосовувати її, суттєво обмежить Путіна і допоможе Україні перемагати", – спрогнозував Матвєєв.

Можливі наслідки від створення буферної зони

Щодо демілітаризованої зони й загалом замороження бойових дій, беручи до уваги нинішню ситуацію на лінії фронту, Путіну, на думку військового аналітика, цього не хотілося б.

Як пояснив Матвєєв, на це є 2 причини: бо фронт вже охопив Курську область; бо Путін заявляв претензії одразу щодо 4 областей України, але ні одна з них російською армією повністю не захоплена. Тобто, замороження бойових дій означатиме, що жодна з областей під повним контролем Росії не опиниться.

Якщо зараз Путін на це погодиться, то він буде обмірковувати як напасти на Україну в майбутньому ще раз, аби досягти своїх цілей. Його мета – це повністю підпорядкувати собі Україну, знищити її як державу. Тому пункт про демілітаризовану зону взагалі не розв'яже ніяких проблем,

– вважає Матвєєв.

Ймовірна загроза для Європи

"Мирний план" Трампа буцімто передбачає створення 1200-кілометрової буферної зони. Однак, зі слів військового аналітика, незрозуміло, якими силами буде утримуватись ця територія.

Матвєєв зазначив, що якщо там будуть миротворці, а не українська армія, яка сьогодні доволі велика, то знадобиться декілька сотень тисяч солдатів з Європи.

Звичайно, що можна там зосередити й 10 тисяч військових, але ж тоді це буде не зона, яку охороняють, а просто прохідне подвір’я. Тоді ні про яку оборону не може мовитися,

– наголосив Матвєєв.

Військовий аналітик звернув увагу, що зараз Трамп просуває тренд, що Європа має захищати себе самостійно своїми силами й на її території не повинно бути американських військ. Однак цим рішенням, якщо цей план буде реалізовано, Трамп, на думку Матвєєва, ставить під загрозу не тільки безпеку України, а і самої Європи.

Зараз безпеку ЄС великою мірою забезпечують війська США. Якщо вони припинять це робити, а військові Європи перебазуються для охорони цієї буферної зони, тоді, як підкреслив Матвєєв, загроза небезпеки збільшується. Він нагадав, що ще пів року тому активно обговорювалось, що Путін за таких умов може здійснити напад на країни Балтії, Польщу, Фінляндію.